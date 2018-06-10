مناطق تحت مدیریت محیط زیست ایلام باید به ۱۰ درصد افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار سلیمان نژاد روز یکشنبه در مراسم هفته محیط زیست اظهار کرد: این مقدار هم اکنون ۷ درصد است که باید تلاش کنیم آن را به ۱۰ درصد افزایش دهیم.

وی ادامه داد: سال گذشته ۱۴۲ هکتار از اراضی تحت مدیریت این سازمان در استان شامل ۳۹ هکتار در ایلام و ۱۰۳ هکتار در آبدانان رفع تصرف شد و نیز بانک اطلاعاتی مناطق چهارگانه متعلق به محیط زیست استان ایلام نیز تکمیل شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام یکی از برنامه های این مجموعه را افزایش نظارت بر واحدهای تولیدی آلوده کنده محیط زیست عنوان کرد و گفت: پایش واحدهای آلاینده صنعتی و تولیدی و تشویق آنها به خود اظهاری و خودکنترلی واحدها و الزام این واحدها به نصب سیستم فیلتراسیون ،مدیریت پسماندهای خانگی، صنعتی و پزشکی، از برنامه های در دست اجراست.

وی با اشاره به شعار امسال روز جهانی محیط زیست در زمینه حذف یا کاهش استفاده از کیسه ها و ظروف پلاستیکی یادآور شد: باید همگان نسبت به خطرات استفاده از این مواد برای منابع طبیعی احساس خطر کنند و کیسه های پارچه ای و پاکتی را به جای کیسه های پلاستیکی استفاده کنند.

مدیرکل محیط زیست ایلام در ادامه به وضعیت اراضی بیابانی استان پرداخت و افزود: ۴۲۴ هزار و ۵۱۸ هکتار از مساحت کل استان ایلام را اراضی بیابانی تشکیل داده که از این مقدار ۸۴ هزار هکتار آن در وضعیت بحرانی قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام یادآور شد: کاشت نهال، تثبیت و تلاش برای کاهش ویا مهار فرسایش خاک از جمله راه هایی مقابله با بیابان زایی و کاهش آثار ریزگردها است.