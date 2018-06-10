اجرای عملیات هرس درختان مرتفع با استفاده از تکنیک راپل

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان پارکها و زیباسازی شهرداری تبریز، علی مدبر با اعلام این خبر اظهار داشت: این روش برای هرس درختان کهنسال که به علت ارتفاع زیاد قابلیت دسترسی با روش‌های معمول را ندارند، به کار برده می شود.

مدبر افزود: برای هرس درختان با ارتقاع زیاد در تمام دنیا از روشی به نام راپل استفاده می‌شود که برای نخستین بار این روش در فضای سبز تبریز نیز بکار گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه برای این روش از صخره نوردها که دارای مهارت استفاده از طناب برای بالا رفتن از ارتفاع هستند کمک گرفته شده، تصریح کرد: این افراد پیش از آغاز کار تمامی نکات لازم در خصوص هرس درختان را آموزش دیده اند.