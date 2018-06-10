بهره برداری از ۵۰۰ کیلومتر راه و بزرگراه تا پایان تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، محمدرضا کدخدازاده از بهره‌برداری بیش از ۵۰۰ کیلومتر راه و بزرگراه در نیمه اول سال جاری خبر داد و گفت:‌ یکی از رویکردهای اصلی در توسعه راه‌ها و بزرگراه‌ها توجه به تکمیل کریدورهای ترانزیتی کشور و اتمام هرچه سریعتر پروژه‌های واقع در این کریدورها از اهداف اصلی در حوزه راه‌ها و بزرگراه‌ها تعریف شده است.

وی در تشریح برنامه‌ توسعه کریدورهای ترانزیتی کشور افزود:‌ در نیمه اول سال جاری حدود ۷۰ کیلومتر راه و بزرگراه در کریدورهای شماره یک و ۱۰ به بهره‌برداری می‌رسد که در احداث این کریدورها، توسعه استان‌ها در حوزه اقتصادی، گردشگری، ترانزیتی و توسعه فرهنگی مناطق نیز مد نظر بوده است.

معاون ساخت و توسعه راه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور خاطرنشان کرد: تا پایان شهریور ماه ۷۰ کیلومتر از مسیرهای ترانزیتی واقع در کریدورها تکمیل می‌شود و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز و مساعد بودن شرایط جوی این میزان تا پایان سال دو برابر شده و شاهد تکمیل بیش از ۱۴۰ کیلومتر راه و بزرگراه در کریدورهای مذکور هستیم.

کدخدازاده تاکید کرد: بخشی از پروژه‌های درحال احداث در استان‌های هرمزگان و خوزستان واقع شده که شامل بخشی از بزرگراه شیراز ـ فسا ـ داراب ـ کهگم در استان هرمزگان و بهسازی راه های اصلی اهواز ـ رامهرمز ـ بهبهان ـ ماهشهر ـ هندیجان ـ دیلم و دارخوین ـ شادگان ـ خوردورق ـ ایذه ـ باغملک ـ هفتگل ـ نمره یک و کنارگذرهای شوشتر و دزفول در استان خوزستان است که قسمتی از آنها نیز تا پایان شهریور به بهره‌برداری می‌رسد.

وی بهره‌برداری قسمتی از بزرگراه همدان ـ بیجار به طول ۳۷ کیلومتر و بخشی از بزرگراه میاندوآب ـ کرمانشاه را از دیگر برنامه‌های نیمه اول سال جاری دانست و افزود: بهره‌برداری از این راه‌ها علاوه بر افزایش ایمنی و کاهش ترافیک موجب رونق ترانزیت، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این استان‌ها می‌شود.

معاون ساخت و توسعه راه های شرکت ساخت در ادامه اولویت توسعه راه ها را با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و تکمیل پروژه‌ها با پیشرفت فیزیکی بالا عنوان کرد و گفت: تکمیل پروژه‌هایی که به نوعی گلوگاه ترافیکی منطقه محسوب می‌شود و پروژه‌هایی که نقش مهمی در ایمنی بیشتر مسیر، تسریع در حمل و نقل، مؤثر در گردشگری زیارتی و سیاحتی و توسعه استان‌های همجوار دارند، در اولویت‌های دیگر قرار دارند.

وی در خاتمه اظهار داشت: بزرگراه چالوس ـ محمودآباد ـ آمل و آزادشهر ـ بجنورد، کنارگذر اسدآباد، راه های اصلی حمیل ـ کرمانشاه، اردکان ـ چوپانان، باند دوم دامنه ـ خوانسار ـ گلپایگان ـ خمین و... از دیگر پروژه‌هایی است که به بهره‌برداری می‌رسد.