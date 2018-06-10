به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، در این فراخوان عنوان شده است: دبیرخانه جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به شناسایی و انتخاب آثار برتر در قالب تالیف، ترجمه و تصحیح انتقادی متون فارسی از میان آثاری که برای اولین بار طی ۵ سال گذشته میلادی (۲۰۱۷-۲۰۱۲) در هند چاپ شده است، اقدام میکند.
بر اساس این فراخوان، علاقمندان میتوانند آثار خود را در حوزه مطالعات ایرانی (کلیات، زبان و زبان شناسی ایرانی، مردم شناسی، تاریخ و تمدن ایران باستان، تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران پس از اسلام، تاریخ علم در ایران، شعر و ادب فارسی، هنر و معماری ایرانی، تصحیح انتقادی متون کلاسیک فارسی، ترجمه آثار اندیشمندان ایرانی و مطالعات فرهنگی مربوط به ایران امروز و سایر موضوعات مرتبط با مطالعات و تحقیقات فارسی و ایرانی به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند.
مطابق فراخوان منتشرشده، کتابهایی در این دوره از جایزه مورد داوری قرار میگیرند که از انسجام ساختاری، محتوایی و ابتکار و خلاقیت در ارائه یافتههای علمی و پژوهشی مرتبط با موضوع برخوردار باشند و محتوای کتاب دارای اثرگذاری فرهنگی و از روش علمی و معیارهای پژوهشی با استفاده از منابع معتبر و مستند بهرهگیری کرده باشد.
همچنین، در کتب ترجمه شده از فارسی به زبانهای دیگر معیارهای اساسی ترجمه رعایت و به گزینی در تصحیح متون کلاسیک فارسی و رعایت روش علمی و آداب و قواعد فنی تصحیح انتقادی همراه با تعلیقات و حواشی در کتب تصحیح شده رعایت شود.
از نظر تناسب حجم کتاب با محتوا، فصل بندی دقیق و علمی موضوعات، رعایت هماهنگی فصول و یکدستی مطالب، تنظیم فهارس ضروری، ویراستگی فنی و محتوایی، بهرهمندی از ظرایف و دقایق هنر کتاب آرایی و نداشتن اغلاط چاپی از کیفیت مطلوب برخوردار باشد.
بر اساس این فراخوان، از ناشران، پدید آورندگان و صاحبنظران دعوت شده تا یک نسخه از کتاب مورد نظر خود را برای شرکت در این دوره از جایزه منطقهای کتاب سال، تا ۳۰ ماه می ۲۰۱۸ به یکی از نشانیهای ذیل ارسال کنند: ایران، تهران، میدان هفتم تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، ابتدای خیابان فجر، ساختمان شماره۷، طبقه پنجم، دبیرخانه جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران. ایران، تهران، میدان هفتم تیر، خیابان شهید مفتح جنوبی، رو به روی ورزشگاه شهید شیرودی، خیابان اردلان، پلاک ۲۵، هند، دپارتمان زبان فارسی دانشگاه دهلی، دهلی-۰۷
بر اساس این فراخوان، در صورت در دسترس نبودن نسخه چاپی و یا دشواری ارسال اصل کتاب، شرکت کنندگان میتوانند نسخه الکترونیکی کتاب مورد نظر خود را به نشانی bookaward@ketab.ir یا info@bonyadbidel.ir یا persianfoundationnofindia@gmail.com ارسال کنند.
آثار برتر و نفرات برگزیده در مراسمی که به همین مناسبت در شهر دهلی برگزار میشود، معرفی خواهند شد.
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