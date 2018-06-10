۳۲۷خانواراز زندانیان جرائم غیرعمداستان تحت حمایت کمیته امدادهستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: خانوارهای نیازمند زندانی پس از شناسایی از خدمات این نهاد بهره‌مند می‌شوند.

وی بیان داشت: این خانواده ها تا زمان آزادی سرپرست، تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند.

محبی از پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به فرد زندانی سرپرست خانوار خبر داد و افزود: در راستای کمک به استقلال این خانوا دها و حمایت از سرپرست خانوار، بعد از آزادی زندانی نیز تسهیلات اشتغال‌زایی به فرد زندانی پرداخت می‌شود.

مدیر کل کمیته امداد استان تصریح کرد: در راستای توانمندسازی و تلاش برای پیشگیری از بروز مجدد آسیبهای اجتماعی در خانواده‌ها و هماهنگی و همکاری در ارائه خدمات بهتر به خانواده‌های زندانیان تفاهم‌نامه ای میان کمیته امداد و سازمان زندان‌های استان منعقد شده است.

محبی اظهار داشت: تمام خانوارهای زندانی پشت نوبت این نهاد تحت حمایت قرارگرفته و از خدمات این نهاد بهره‌مندمی شوند.

وی افزود: میزان کمک و خدمات ارائه‌شده به خانوارهای زندانی نیز همانند سایر خانوارهای تحت‌حمایت است.

محبی دریافت تسهیلات اشتغال و کارگشایی، کمک‌معیشت، کمک فرهنگی، کمک تحصیلی، درمانی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، معاضدت قضایی، خدمات مشاوره‌ای و جذب حامی برای فرزندان را از جمله خدمات ارائه شده عنوان کرد.