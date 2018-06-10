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۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۵۶

هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری اهدا شد

اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری اهدا شد

شهرکرد- هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری به بیماران نیازمند اهدا شد.

زهرا سیاح در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری به بیماران نیازمند اهدا شد، اظهار داشت:کریم شیرزادی از اهالی شهرستان فارسان دچار مرگ مغزی شده بود که با رضایت خانواده این بیمار، اعضای این بیمار مرگ مغزی به چهار بیمار نیازمند اهدا شد.

وی عنوان کرد: این بیمار مرگ مغزی ۵۵ ساله بوده است کهبه علت خونریزی مغزی در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد بستری بود.

هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: یک کلیه و کبد این بیمار به شیراز برای پیوند ارسال شد.

وی ادامه داد: یک کلیه دیگر این بیمار در خود استان به یک بیمار نیازمند کلیه پیوند زده شد.

کد مطلب 4317350

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