به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسنیوز، ارتش ترکیه امروز یکشنبه دو منطقه در خاک اقلیم کردستان عراق را بمباران کرد.

بر اساس این خبر ریاست ستاد ارتش ترکیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که جنگنده های ترکیه منطقه «زاب» و «خواکورک» در مناطق مرزی اقلیم کردستان عراق را بمباران کرده است.

علاوه بر آن این حملات هوایی، باحملات توپخانه ای ارتش ترکیه نیز همراه شده است و به گفته ارتش ترکیه سه تن از عناصر پ ک ک در این حملات کشته شده اند.

بر اساس این خبر حمله ترکیه به مناطقی که شاهد حضور عناصر پ ک ک است به صورت روزانه انجام می شود که منجر به خسارت وارد کردن به غیرنظامیان عراقی ساکن این مناطق شده و گاهی این حملات تلفات انسانی به همراه دارد.