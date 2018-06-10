به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی علما در دیدار با انجمن های اسلامی مستقل دانشگاه رازی و جمعی از مسوولان ارشد استان، اظهار داشت: ایران کشوری پهناور و ثروتمند است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند در مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان اول است و بنابراین مردم و دانشجویان حق دارند از دولتمردان و مسئولان به جدّ مطالبه کنند.

آیت الله علما افزود: دانشجویان بایستی با تحقیق و پژوهش های علمی و قوی مسائل و مشکلات کشور و استان خود را بررسی کنند و مطالبات کارشناسی شده و تخصصی را از مسوولان پیگری کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: این نظام با پسوند اسلام مزین شده است و همین پسوند باعث می شود که وظیفه مسوولان ما سنگین تر باشد چرا که در نظام اسلامی همه مسوولان خدمتگزار مردم هستند.

وی همچنین اسلام را مایه قدرت و اقتدار کشور دانست و افزود: تنها سرمایه امام خمینی (ره) اسلام بود و با تکیه به همین اسلام بود که توانست زلزله ای در دنیا ایجاد کند که پس لرزه های آن همچنان قدرتهای بزرگ جهان را می لرزاند و ما نیز باید امروز از این سرمایه بزرگ الهی استفاده کنیم و روز به روز بر قدرت و اقتدار نظام اسلامی بیافزاییم.

در این نشست با الگوگیری از دیدار تشکل‌های دانشجویی با رهبر معظم انقلاب به ارائه مسائل و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان و همچنین مشکلات دانشگاه رازی پرداختند.

بیشترین موضوعی که دانشجویان به آن اشاره داشتند وضعیت مردم زلزله زده سرپل ذهاب بود که این روزها دچار مشکلات فراوانی هستند و همچنین دانشجویان وجود مواد مخدر و مشروبات الکلی در نزدیکی دانشگاه را یک خطر و تهدید بزرگ برای دانشجویان برشمردند.

پاکیوند نماینده بسیج دانشجویی پیرامون مشکل فساد و اعتیاد در محله های اطراف دانشگاه رازی (باغ ابریشم) به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: فاصله بین اراده تهیه مواد مخدر و بدست آوردن آن برای دانشجویان کمتر از ۱۰ دقیقه است.