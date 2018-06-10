مدیران دولتی در قم برای جذب اعتبارات ملی بیشتر تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم سید مهدی صادقی در جلسه شورای معاونین استانداری قم طی سخنانی اظهار داشت: اجرای طرح‌ها بایستی بر اساس اولویت سنجی و بر محوریت مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی باشد.

وی اظهار داشت: مدیران استان بایستی برای جذب اعتبارات ملی در راستای اجرای پروژه‌های دولتی اهتمام بیشتری داشته باشند.

استاندار قم در ادامه خدمت به مردم را مهمترین وظیفه کارکنان دولتی دانست و بیان داشت: رضایت مردم بایستی در اولویت کاری مسئولان دولتی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود کمبود فضاهای آموزشی در قم را مورد توجه قرار داد و گفت: افزایش سهم استان قم از اعتبارات ملی در زمینه توسعه و نوسازی ساختمان‌های آموزش و پرورش بایستی در دستور کار مدیران مربوطه باشد.

صادقی همچنین مشارکت خیرین در حوزه آموزش طی سال‌های اخیر را چشمگیر توصیف کرد و گفت: بایستی گستره این کار خیر در استان قم افزایش یابد.

پورگلیان مدیر کل نوسازی و توسعه مدارس استان قم نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های این اداره کل، از مشارکت ۳۰ درصدی خیرین در ساخت و تجهیز مدارس استان قم خبر داد.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به میانگین کشوری در بحث فضاهای آموزشی استاندارد ۴۹۰ میلیارد ریال نیاز داریم افزود: برای پاسخگویی به نیاز استان قم در بحث فضاهای آموزشی به ۸۴۰ میلیارد ریال اعتبار نیازمند هستیم.

همچنین صالحی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم نیز در این جلسه با اشاره به اجرای ۳۵ طرح هادی در روستاهای قم در سال ۹۶ گفت: تملک و واگذاری اراضی روستایی به متقاضیان نیز در دستور کار این نهاد بوده است.

اهتمام دستگاه‌های دولتی برای اجرای سند ملی برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز

استاندار قم در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم طی سخنانی افزایش کشفیات کالاهای قاچاق توسط ناجا و سایر سازمان‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: این دستاورد نشان از مسیر صحیح و برنامه ریزی روی مسائل اساسی و تأثیرگذار است.

سید مهدی صادقی با اشاره به اجباری شدن رجیستری تلفن همراه در کشور افزود: این کار آثار بسیار خوبی در امر مبارزه با قاچاق کالا داشته است.

وی تصویب و ابلاغ سند ملی برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۷ بمنظور حمایت از تولید کالای ایرانی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: این سند بایستی مورد اهتمام جدی دستگاه‌های دولتی استان قم قرار بگیرد.

استاندار قم در ادامه با اشاره به راهپیمایی عظیم مردم قم در روز قدس گفت: مردم متدین استان قم بار دیگر با حضور خود نسبت به سیاست‌های اشغالگرانه رژیم اسرائیل اعتراض کردند.

وی بحث سرمایه‌های اجتماعی را به عنوان یک بحث مهم مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه روز قدس روز اتحاد همه مسلمین بر ضد دشمن مشترک است، افزود: رفتار بعضی افراد در این راهپیمایی و شعارهای انحرافی‌شان مغایر روح و ماهیت روز قدس است.

صادقی ادامه داد: چنین راهپیمایی‌هایی که باید نماد وحدت مردم باشند گاهی مورد سوءاستفاده‌های بعضی جریان‌ها در جهت مطرح نمودن خواسته‌های خود قرار می‌گیرند.

وی مجلس شورای اسلامی را مرجع تصویب قوانین دانست و تصریح کرد: نباید مسائل تخصصی در محافل عمومی بیان شود.

استاندار قم اظهار داشت: حفظ اعتماد عمومی به حاکمیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هر حرکتی که آن را خدشه دار می‌کند غلط و مخالف مصالح ملی است.

ابلاغ ثبت ۴ مهارت و آیین سنتی قم در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی

ثبت مهارت خرسک بافی، فن و مهارت سنتی منبت چوب در قم، ساخت کاشی معرق و آیین عزاداری عاشورایی حسینیه چهل اختران قم در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور رسماً به استان ابلاغ شد.

در نامه علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور خطاب به سید مهدی صادقی استاندار قم آمده است: در اجرای ماده ۱ از قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ میراث فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ و موادی از آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۶/۱۱/۸۷ هیأت محترم وزیران، میراث فرهنگی ناملموس با عنوان «مهارت خرسک بافی» به شماره ۱۴۹۹، «آیین عزاداری عاشورایی حسینیه چهل اختران» به شماره ۱۵۰۰، «فن و مهارت سنتی منبت چوب در قم» به شماره ۱۵۰۱ و «مهارت سنتی ساخت کاشی معرق» در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۶ در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده است.