به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید علی حسینی، از نخستین معامله گاز مایع پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بورس انرژی خبر داد و گفت: پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به عنوان نخستین پالایشگاه طراحی شده بر اساس خوراک میعانات گازی با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه در روز شامل واحدهای تقطیر، تصفیه گاز مایع، تبدیل کاتالیستی، تصفیه نفتا، ایزومریزاسیون، تصفیه نفت سفید و نفت گاز با هدف تولید بنزین، گازوییل، گاز مایع و سوخت جت است.

وی افزود: این شرکت در سال ۱۳۸۵ با هدف طراحی، مدیریت، تامین منابع مالی، احداث، بهره‌برداری و نگهداری از پالایشگاه میعانات گازی به ثبت رسید. شرکت نفت ستاره خلیج فارس با بهره‌گیری از توان و ظرفیت نیروهای متخصص ایرانی و شرکت‌های داخلی اعم از مدیریتی، مهندسی و ساخت از بزرگترین شرکت‌های پالایشی کشور است.

به گفته این مقام مسوول ارزش افزوده پالایشگاه‌های میعانات گازی بیشتر از پالایشگاه‌های نفتی است و از سوی دیگر، تولید بیش از ۷۵ درصد بنزین و نفت گاز از خوراک پالایشگاه میعانات گازی از جمله توجیه‌ اقتصادی برای تاسیس چنین پروژه‌هایی به شمار می‌آید.

حسینی در ادامه با بیان اینکه بورس انرژی ایران در سال ۱۳۹۵ فرآورده بنزین این پالایشگاه را در تابلوی سایر حامل‌های انرژی در بازار فیزیکی پذیرش کرد، افزود: تاکنون ۵ فرآورده تولیدی این پالایشگاه شامل نفتای مخلوط، نفت گاز، حلال ۴۰۴، گاز مایع و بنزین در بورس انرژی ایران مورد پذیرش قرار گرفته‌اند.

مدیر عامل بورس انرژی یادآور شد: نخستین معامله گازمایع تولیدی این پالایشگاه به حجم ۲۰۰۰ تن در روز یکشنبه مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ به قیمت ۵۸۵ دلار به ازای هر تن در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران با موفقیت عرضه و مورد معامله قرار گرفت. این محموله از انبار پالایشگاه ستاره خلیج فارس به خریداران تحویل داده می شود و حمل آن به صورت زمینی صورت می‌گیرد. با ادامه روند عرضه فرآورده‌های این پالایشگاه، شاهد توسعه و رونق معاملات تمامی محصولات تولیدی پالایشگاه ستاره خلیج فارس باشیم و با تداوم و ثبات در عرضه فرآورده‌ها، استقبال بیشتر خریداران و یافتن بازارهای هدف محقق شود.