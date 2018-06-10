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۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۲۶

آیت الله مکارم شیرازی:

«حجت الاسلام احمدی» خدمتگزار واقعی اسلام بود

«حجت الاسلام احمدی» خدمتگزار واقعی اسلام بود

قم - یکی از مراجع تقلید در پیامی گفت: مرحوم حجت الاسلام والمسلمین احمدی مردی بسیار مخلص و نسبت به مبانی اسلام خدمتگزار واقعی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به مناسبت درگذشت عالم فرزانه مرحوم حجت الاسلام احمد احمدی، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فقدان اسفناک جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ احمد احمدی (رحمة الله علیه) موجب نهایت تأسف گردید.

این عالم فرزانه سال‌ها نظارت بر کتب درسی از طریق مؤسسه سمت را برعهده داشت و خدمات برجسته‌ای در این کار حساس انجام داد؛ مردی بسیار مخلص و نسبت به مبانی اسلام خدمتگزار واقعی بود. در آغاز کار با مؤسسه مکتب اسلام همکاری داشت ولی بعداً کارهای بزرگ‌تری را بر عهده گرفت.

خداوند روح او را غریق رحمت کند و به بازماندگانش صبر و اجر فراوان عنایت فرماید.

کد مطلب 4317398

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