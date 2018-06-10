«شورآباد» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش سیفی کارگردان فیلم کوتاه «شورآباد» تهیهکنندگی و مدیریت فیلمبرداری فیلم را نیز بر عهده داشته است. این فیلم بر اساس طرحی از مریم بحرالعلومی آماده نمایش شده است.
در خلاصه داستان «شورآباد» آمده است: هستی با تولد آغاز و با مرگ به پایان میرسد، ولی من در امتداد مرگ، جایی برای زندگی میشناسم ...
بازیگران و عوامل سازنده فیلم کوتاه داستانی «شورآباد» عبارتند از نویسنده و کارگردان: آرش سیفی (براساس طرحی از: مریم بحرالعلومی)، بازیگران: سیداشرف طباطبایی و مهدی شیردل، فیلمبردار: بهروز سیفی، صدابردار: وحید بیطرفان، تدوین و صداگذاری: محمد آقامیری، طراح صحنه: آرش سیفی، طراح لباس: مرضیه نیادی، گریم: سولماز صدرالاشرفی، عکاس: امیر محمد فصیحی، مدیر تولید: سهیل طلایی، تهیهکننده: آرش سیفی.
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