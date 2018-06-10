به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجب‌زاده، کاپیتان فصل گذشته تیم ذوب‌آهن اصفهان با انتخاب امید نمازی، سرمربی این تیم به عنوان مربی انتخاب شد.

ظهر امروز امید نمازی، سرمربی جدید تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان اعضای کادر فنی خود را به باشگاه اصفهانی اعلام کرد.

بر این اساس مهدی رجب‌زاده، وحید رضایی و مهرداد خانبان به عنوان مربیان تیم ذوب‌آهن اصفهان در فصل هجدهم لیگ برتر معرفی شدند.

همچنین آنتونی مک آلن، مربی ایرلندی فوتبال کشور به عنوان مربی دروازه‌بان‌های ذوب آهن انتخاب شد. از سوی دیگر برایان اودونل از اسکاتلند به عنوان مربی بدنسازهای تیم ذوب‌آهن اصفهان انتخاب شد.