دموکراتها درباره افزایش شمار نظامیان در عراق به بوش هشدار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"نانسی پلوسی" سخنگوی جدید مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگو با تلویزیون بی بی سی خاطر نشان کرد که این مسئولیت بر دوش بوش قرار دارد تا هرگونه هزینه مازاد در این جنگ نزدیک به چهار سال را توجیه کند.

وی افزود:" اگر رئیس جمهور می خواهد این ماموریت را توسعه دهد، این بحثی است که باید با کنگره آمریکا داشته باشد. اما این یک اختیار تام نیست؛ یک چک سفید برای او نیست تا هر آنچه که می خواهد انجام دهد."

پلوسی با بیان اینکه دموکراتها همواره از نیروهایی که در آنجا هستند، حمایت می کنند، گفت :"تشدید جنگ چیزی است که دموکراتها با آن مخالفند."

همچنین،"استنی هویر" رهبر جدید اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا نیز در گفتگو با شبکه فاکس تصریح کرد: پیشنهاد رئیس جمهور برای اعزام نیروهای بیشتر به عراق برای ریشه کردن خشونتها چیزی است که با تردید بزرگی روبرو خواهد شد.

" جو بایدن" رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز در گفتگو با شبکه ان بی سی گفت که افزایش شمار نظامیان در عراق بسیاردیر شده است.

به گفته برخی تحلیلگران، افزایش سطح نیروها در عراق و کمکهای اقتصادی به دولت آن در قالب استراتژی جدید دولت جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا، تغییر چندانی را در اوضاع این کشور جنگ زده ایجاد نخواهد کرد.