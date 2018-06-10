حضور شهردار اصفهان در اجلاس بین المللی شهرهای خلاق در کراکوف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت الله نوروزی ضمن تبریک روز جهانی صنایع دستی اظهار داشت: شبکه شهرهای خلاق یونسکو به منظور تقویت تعاملات بین المللی بین شهرها ایجاد شده و اصفهان به دلیل تنوع در صنایع دستی از جمله شهرهای خلاق جهانی در این حوزه شناخته می شود.

وی با اشاره به این که شبکه شهرهای خلاق یونسکو در سال ۲۰۰۴ و به منظور ترویج همکاری میان شهرهای مطرح در این حوزه ایجاد شد و هم اکنون ۱۸۰ شهر جهان عضو این شبکه هستند، اذعان داشت: این شهرها برای دستیابی به اهداف مشترکی چون قرار دادن خلاقیت و توسعه فرهنگی در صدر برنامه‌های توسعه محلی و همکاری فعالانه در مشارکت‌های بین شهری تلاش می‌کنند.

شهردار اصفهان با بیان این که شهرهای خلاق در هفت حوزه تعریف می شوند، تصریح کرد: با توجه به این که شهر اصفهان از شهرهای خلاق در زمینه صنایع دستی است، می توانیم شاهد توسعه همکارهای بین المللی اصفهان در زمینه مهارت های سنتی باشیم و از خلاقیت و نوآوری های این عرصه بیشتر بهره ببریم.

وی با تأکید بر این که مدیریت شهری اصفهان به بازیابی پتانسیل‌های اقتصادی، اجتماعی و صنایع دستی اصفهان می اندیشد، بیان کرد: شهرداری اصفهان توسعه در عرصه صنایع خلاق و جذب بیشتر گردشگر با رویکرد بازاریابی شهری را در اولویت اهداف خود قرار داده است.

نوروزی از شرکت در اجلاس بین المللی شهرهای خلاق در شهر کراکوف لهستان در هفته جاری خبر داد و افزود: امید است این اجلاس برای هنرمندان و بازار صنایع دستی شهر اصفهان دستاوردهای خوبی را به همراه داشته باشد.

گفتنی است، از ایران دو شهر رشت و اصفهان به ترتیب به دلیل «تنوع در غذا» و «صنایع دستی» به ‌عنوان شهر خلاق جهانی انتخاب شده‌اند.