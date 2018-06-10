  1. سیاست
  2. دولت
۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۳۶

در پیامی؛

معاون پارلمانی رئیس جمهور درگذشت حجت الاسلام احمدی را تسلیت گفت

معاون پارلمانی رئیس جمهور درگذشت حجت الاسلام احمدی را تسلیت گفت

حسینعلی امیری در پیامی درگذشت حجت الاسلام احمد احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها را تسلیت گفت.

به گزراش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهور در پیامی درگذشت حجت الاسلام احمد احمدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن الرحیم

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلًا

خبر اندوهبار رحلت استاد گرانقدر و روحانی دانشمند حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها و همچنین نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی موجب تاسف و تاثر فراوان گردید.

فقدان این عالم برجسته و استاد فرهیخته ضایعه‌ای بزرگ است و مطمئنا جالی خالی ایشان براحتی در جامعه پر نخواهد شد.

اینجانب فقدان این عالم برجسته و روحانی عالیقدر را به جامعه علمی کشور، شاگردان و بویژه فرزندان و بیت مکرم ایشان تسلیت می‌گویم و از پروردگار متعال برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان داغدار صبر جمیل و اجر جزیل مسالت دارم.

کد مطلب 4317478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها