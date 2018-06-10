به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در حاشیه اولین تمرین تیم فوتبال سایپا برای فصل آینده گفت: تیم های دیگر هم هستند که تمریناتشان را شروع کرده اند مثل سپیدرود. به صورت غیر رسمی بازیکنان ما تمرینات را شروع کرده بودند.

وی افزود: شرایط مالی خیلی خوبی نداریم و نتوانستیم زودتر بازیکن بگیریم. باید از آقای درویش تشکر کنم. تا الان سه بازیکن به تیم اضافه کرده ایم. از خیلی وقت پیش دوست داشتیم با بازیکنان مدنظرمان صحبت کنیم. چند نفر از این بازیکنان به خاطر اینکه تکلیفمان به آن صورت مشخص نبود، به استقلال، ذوب آهن و سپاهان رفتند.

سرمربی سایپا تاکید کرد: خدا را شکر می کنم سه بازیکن خوب به تیم اضافه کنیم. سعی کردیم اکثر بازیکنانی که به درد می خوردند را نگه داریم. هدف های بزرگی داریم که می خواهیم با حمایت باشگاه و کارخانه به آن برسیم.

دایی درباره اینکه نفرات جذب شده در فهرست اصلی شما بوده اند یا گزینه های بعدی؟ گفت: بازیکنان دیگر هم به جمع ما اضافه می شوند. بازیکن یک، دو و سه نداشتیم. یکسری بازیکن مدنظر کادر فنی بودند که تعدادشان بیشتر از این بود و هست. فعلا توانستیم سه نفر را جذب کنیم. سعی می کنیم ضعف هایمان را پوشش دهیم.

وی در خصوص جدایی بعضی از بازیکنان گفت: بعضی ها مدنظر ما نبودند. از کسی اسم نمی برم. بعضی ها هم پیشنهادات بهتری داشتند.

دایی درباره نقل و انتقالات فوتبال ایران و اینکه بعضی از باشگاه ها با توان مالی بالا اقدام به جذب بازیکن می کنند، گفت: ما از این نظر در رده های پایین قرار می گیریم. از سال قبل هم طلب داریم. از لحاظ مالی باشگاه خیلی سعی کرد و دوید و مدیرعامل باشگاه تلاش کرد. ما با تیم های دیگر قابل قیاس نیستیم.

وی در خصوص اینکه سایپا باید در سه جبهه حضور داشته باشد، گفت: من نباید شرایط را عوض کنم. من می توانم شرایط فنی و تمرینی تیمم را درست کنم. متاسفانه شرایط مالی سایپا خوب نیست. باید بهتر از اینها حمایت شویم. تیم ما باید در آسیا بازی کند. بازی در لیگ قهرمانان آسیا تبلیغ بزرگی برای کارخانه سایپا و فوتبال ایران است. متاسفانه باید فراملی به این مسائل نگاه کنیم. حمایت کافی را باید داشته باشیم تا تیم خوبی درست کنیم. نمی خواهم از الان گلایه کنم ولی سال قبل هم شرایط مالی خوبی نداشتیم.

دایی افزود: تیم هایی که تماشاگر ندارند، اگر انضباط مالی هم نداشته باشند یعنی هیچ. سایپا جزو این دسته از تیم هاست. پرسپولیس، استقلال، تراکتورسازی، سپاهان، سپیدرود، فولاد و استقلال خوزستان طرفداران خودشان را دارند. ما تماشاگر نداریم. برای تماشای بازی های سایپا ۲۰۰ نفر هم نمی آیند. حداقل باید از جنبه های دیگر تقویت شود که نبود تماشاگر را جبران کند که آنرا هم نداریم.

وی تاکید کرد: پارسال تیم جوانی داشتیم. امسال سعی می کنیم تیم را تقویت کنیم.

سرمربی تیم سایپا درباره شائبات حضورش در تیم ملی و پرسپولیس گفت: به این مسائل فکر نمی کنم و به کارم با سایپا ادامه می دهم.

دایی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه کی روش در ترکیه از وی خواسته حافظ میراثش در تیم ملی باشد و این به معنی جانشینی اش در تیم ملی است، گفت: کی روش راجع به جانشینی و مربیگری تیم ملی با من صحبت نکرده است. کی روش راجع به امکانات کمپ تیم ملی و یادگاری اش حرف زد. او تلاش کرد این مسائل صورت بگیرد. کی روش راجع به جانشینی تیم ملی صحبتی نکرد و خودم هم دوست ندارم به این مسائل فکر کنم. با اینکه مشکلات زیادی در این چند سال در تیم هایی مثل صبا و سایپا داشته ام اما باز آرامش داشتم و دوست ندارم این آرامش را از دست بدهم.

وی در خصوص بدهی بعضی از باشگاه های لیگ برتری تاکید کرد: سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال وظیفه دارند وثیقه های لازم را از تیم ها بگیرند. در اینصورت هیچ تیمی بدهکار نمی ماند و هزینه های بیخود انجام نمی دهد. وقتی می بینید باشگاهی ۳۰ میلیارد قرارداد بسته، اگر وثیقه بگیرید سعی می کند شرایط را بهبود ببخشد. من از همان راه آهن و نفت و صبا و پرسپولیس طلب دارم؛ چه شد؟ نفت رفت لیگ یک. صبا رفت لیگ دو. آیا پول ما را دادند؟

دایی درباره محرومیت باشگاه ها از سوی کنفدراسیون آسیا در صورت عدم تسویه حساب با طلبکاران، گفت: با من که تسویه حساب نشده است. با آقای گرشاسبی (سرپرست باشگاه پرسپولیس) ۶ ماه پیش صحبت کردم ولی ایشان رفت به امان خدا. باید متاسفانه پولمان را از طریق AFC بگیریم. در مملکت خودمان فقط حرف می زنند. مثل اینکه باید یک اهرم فشاری باشد تا بدهی بازیکنان و مربیان ایرانی را بدهند. چطور می شود بازیکنان و مربیان خارجی به راحتی چند برابر پولشان را می گیرند ولی فقط ما پول نمی گیریم. پرسپولیس در این مدت چقدر بازیکن طلبکار خارجی داشته که حتی بازی نکرده اند؟ اگر بخواهیم از حقمان دفاع کنیم، هزار حرف و حدیث ایجاد می کنند.

وی درباره حضور تیم ملی ایران در جام جهانی و بازی با مراکش گفت: هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. بازیکنان ما این امید را دارند که از گروهمان صعود کنیم. مراکش اولین و مهمترین دیدار ما است. از لحاظ فوتبالی حتی شانس بردن هم داریم. بازیکنان ما باید تمام تلاش خود را داشته باشند تا با آگاهی کامل که مطمئنا کادر فنی در اختیارشان قرار می دهد، مقابل مراکش بازی کنند. می شود مراکش را برد ولی بردن پرتغال و اسپانیا خیلی سخت است. بچه های ایران همیشه روزهای سخت را دوست دارند و در این روزها نشان داده اند چقدر خوب هستند. تیم ملی می تواند با فوتبال منطقی نتایج آبرومند بگیرد.

سرمربی سایپا در پاسخ به این سئوال که آیا برای تماشای جام جهانی به روسیه می رود؟ گفت: شاید بازی با اسپانیا به روسیه بروم.

دایی در پایان درباره اینکه خیلی از افراد فوتبالی و غیر فوتبالی به روسیه می روند، گفت: نمی دانم. تیمم تمرین دارد و مجبورم بمانم. فقط بازی با اسپانیا را به روسیه می روم چون پرواز مستقیم تا کازان وجود دارد.