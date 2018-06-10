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۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۳۰

در گفت و گو با مهر عنوان شد:

رقابت های ورزشی دانش آموزان در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

رقابت های ورزشی دانش آموزان در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

شهرکرد- معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان چهارمحال وبختیاری گفت: رقابت های ورزشی دانش آموزان کشور در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

خدایار قاسم پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رقابت های ورزشی دانش آموزان در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود، اظهار داشت: این رقابت ها در رشته های ورزشی دوومیدانی، شنا و ژیمناستیک در این استان برگزار می شود.

وی بیان کرد: این رقابت ها با حضور بیش از سه هزار و ۵۰۰ دانش آموز ورزشکار در سطح استان برگزار می شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان چهارمحال وبختیاری بیان کرد: این رقابت ها در دو بخش دانش آموزان پسر و دختر برگزار می شود.

وی ادامه داد: برگزاری این رقابت ها نقش مهمی در توسعه ورزش چهارمحال و بختیاری دارد.

کد مطلب 4317482

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