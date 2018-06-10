طرح ضیافت مهر در شهرستان بشرویه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بهزیستی بشرویه، حسن قلی پور اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ضیافت مهر در شهرستان بشرویه ۴۰ میلیون ریال کمک با مشارکت مسئولین جمع آوری و بین مددجویان توزیع شد.

وی از برگزاری مراسم افطاری با مشارکت موسسه دیار کهن نیگنان شهرستان بشرویه بین ۶۰۰ نفر از مددجویان و نیازمندان روستای منطقه نیگنان نیز خبر داد و گفت: در این مراسم تعدادی از کارشناسان در جمع مردم حضور و به سوالات مردم پاسخ دادند و در پایان مراسم از منازل تعدای از مددجویان با حضور مسئولین بازدید و از نزدیک مشکلات آنها بررسی شد.

رئیس بهزیستی بشرویه گفت: همچنین نیازمندان و معلولین تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان بشرویه در ماه مبارک رمضان توسط مردم خیر این شهرستان اطعام شدند که اطعام و اهدا کمک های نقدی و غیرنقدی از طریق چهار موسسه خیریه تحت نظارت این اداره در قالب ۳۰ برنامه افطاری در حال اجرا است.

قلی پور ادامه داد: تعداد ۱۰ هزار پرس غذا به ارزش ۷۳۹ میلیون ریال و ۱۰۸ سبد غذایی خشک به ارزش ۸۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در این طرح بین مددجویان توزیع شد.