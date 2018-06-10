تغییر مدیریتها در راستای چرخش نخبگان انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدکاظم نظری ظهر یکشنبه در نشست تکریم و معارفه مدیران سابق و جدید مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری افزود: تغییر مدیریت در راستای بهبود امور، انسجام بیشتر و تبدیل به احسن شدن انجام می شود و نفی توانمندی و عملکرد مدیران سابق نیست.

وی با بیان اینکه امیدواریم با این تغییر، وظایف و مأموریتهای حوزه سیاسی بهتر از گذشته انجام شود، گفت: وظایف دفتر سیاسی و انتخابات فراتر از امور معمول است.

نظری هدایت، مدیریت و نظارت بر عملکرد فرمانداریها و بخشداریها و ارائه خط و مشی کاری به آنان را از وظایف دفتر سیاسی و انتخابات استانداری عنوان کرد.

وی افزود: مدیران جدید باید با برنامه محوری در چارچوب و با استفاده از تجارب مدیران گذشته در راستای انجام مسئولیتها به نحو احسن اقدام کنند.

نظری تصریح کرد: تغییر و تحول در مدیریت امری بدیهی و طبیعی است و مسئولیت امانتی در دست مدیران است که باید به نحو احسن در ایفای مسئولیت خود کوشا باشند.