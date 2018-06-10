کامیون مملو از مواد مورد نیاز برای ساخت بمب در افغانستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی والی ولایت ننگرهار در افغانستان امروز یکشنبه به خبرگزاری رویترز اعلام کرد: مقامات امنیتی افغانستان امروز موفق به کشف یک دستگاه کامیون حامل ۱۵۶ کیسه نیترات آمونیوم شدند که قرار بود برای ساخت بمب در این کشور مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس اعلام وی، مواد مذکور در یک کامیون حمل سبزیجات جاسازی شده و حین عبور از مرز پاکستان شناسائی و توقیف شده است.

این در حالیست که وزارت کشور افغانستان چندی پیش نیز در بیانیه ای از کشف و خنثی سازی یک دستگاه کامیون مملو از مواد منفجره در نزدیکی گذرگاه مرزی تورخم با پاکستان خبر داده بود.