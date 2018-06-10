  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۱۰

در مرز پاکستان؛

کامیون مملو از مواد مورد نیاز برای ساخت بمب در افغانستان کشف شد

کامیون مملو از مواد مورد نیاز برای ساخت بمب در افغانستان کشف شد

سخنگوی والی ولایت ننگرهار در افغانستان از کشف و توقیف یک دستگاه کامیون مملو از مواد مورد نیاز برای ساخت بمب در افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی والی ولایت ننگرهار در افغانستان امروز یکشنبه به خبرگزاری رویترز اعلام کرد: مقامات امنیتی افغانستان امروز موفق به کشف یک دستگاه کامیون حامل ۱۵۶ کیسه نیترات آمونیوم شدند که قرار بود برای ساخت بمب در این کشور مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس اعلام وی، مواد مذکور در یک کامیون حمل سبزیجات جاسازی شده و حین عبور از مرز پاکستان شناسائی و توقیف شده است.

این در حالیست که وزارت کشور افغانستان چندی پیش نیز در بیانیه ای از کشف و خنثی سازی یک دستگاه کامیون مملو از مواد منفجره در نزدیکی گذرگاه مرزی تورخم با پاکستان خبر داده بود.

کد مطلب 4317515

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها