به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که در استانبول جریان دارد بهمن عسگری در وزن ۷۵- کیلوگرم در مبارزه پایانی برابر «استانیسلاو هورنه» از اکراین با رای داوران بازنده شد و به نشان نقره دست یافت.

عسگری در مرحله مقدماتی و بعد از یک دور نخست استراحت، با برتری مقابل «دایسوکه واتانابه»، « روسلان یسماخانبت» از قزاقستان و «چون سو» از چین تایپه به نیمه نهایی راه یافت و در ادامه با برتری مقابل «هارسپتکی» از مجارستان راهی دیدار نهایی شد.

همچنین سید علی کریمی کاراته کای وزن ۶۷- کیلوگرم کشورمان در مبارزه نهایی یک بر صفر نتیجه را به هیرتو گومیو» از ژاپن واگذار کرد و نقره گرفت.وی کار خود با پیروزی ۴ بر ۳ برابر «بشار النجار» از اردن آغاز کرد و در ادامه ۶ بر ۲ «رافیض حسن اف» از آذربایجان، ۴ بر یک «سامی انخالی» از اسپانیا و ۳ بر صفر «سنجر عبدکریم اف» از ازبکستان را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله «دیدار امیرعلی« از قزاقستان را یک بر صفر شکست داد به مبارزه پایانی راه پیدا کرد.

برای تیم کشورمان تا کنون امیرمهدیزاده یک نشان طلا، سید علی کریمی و بهمن عسگری دو مدال نقره، طراوت خاکسار، سامان حیدری، امیررضا میرزایی، ذبیح الله پورشیب و تیم های کاتای مردان و زنان کشورمان هفت مدال برنز کسب کرده اند.

این دوره از مسابقات عصر امروز به پایان می رسد.