نظارت بر بودجه موضوعی مقطعی نیست، فرایندی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه مربوط به «تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵» شهرداری تهران، گفت: ما نیاز به فهمی مشترک در تفریغ بودجه داریم تا مشخص شود پس از آن در قبال انحراف از بودجه چه کاری باید انجام دهیم.

وی اظهار داشت: مشکل این است که همه توان و نظارتمان را روی گزارش تفریغ بودجه گذشته‏ایم با وجود اینکه تفریغ بودجه یک بُعد نظارتی شورا است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: ما در حین اجرا و پیش از اجرا امکان و وظیفه نظارت بر عملکرد را نیز داریم اما از این ظرفیت استفاده نکرده و نمی کنیم.

وی با بیان اینکه نظارت، موضوعی مقطعی نیست بلکه موضوعی فرایندی است تصریح کرد: نکته آنست که در طول سالیان گذشته نظارت بر بودجه محدود به بررسی گزارش سالیانه تفریغ شده و جالب آنکه در خصوص انحرافات از بودجه نتیجه‏ ای هم در بر نداشته است.

مسجدجامعی گفت: نظارت باید در طول سال و در طول اجرای بودجه اتفاق بیفتد تا امکان جلوگیری از انحراف در هزینه کردها وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: مشکل اصلی در شیوه نظارت شورای شهر تهران اینست که نظارت را محدود به گزارش تفریغ و آنهم یکبار و در انتهای سال کرده یعنی جایی که بودجه هزینه شده و اگر انحرافی هم صورت گرفته امکان برگشت وجود ندارد.

عضو شورای شهر تهران افزود: با توجه به انحرافات قابل توجهی که در طی سنوات گذشته در حوزه هزینه کرد اعتبارات صورت گرفته، باید در امر نظارت بر بودجه روشی انتخاب شود که امکان اصلاح و جایگزین وجود داشته باشد.

مسجدجامعی در ادامه به نکته دیگری نیز اشاره کرد و گفت با توجه به گستردگی که در سازمان شهرداری وجود دارد باید ترتیبی اتخاذ شود تا با سرعت بخشیدن به روند انجام حسابرسی، گزارشات تفریغ بودجه برابر قانون، در برگیرنده تفریغ بودجه شهرداری همراه با سازمان‏ها، شرکت ها، مناطق و موسسات وابسته یکجا ارائه شود که من پیشنهاد می کنم این موضوع تکلیف شود.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به نقشی که برای مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر تهران در بررسی و کارشناسی تفریغ بودجه در نظر گرفته شده است، گفت: در حال حاضر در عمل مرکز پژوهش هایی با این ظرفیت وجود ندارد که ما بار به این سنگینی را بر دوش آن قرار دهیم؛ پیشنهاد من این است که بجای این بند به کمیسیون ها نقش بیشتری بدهیم.

وی تاکید کرد: قطعاً کمیسیون های تخصصی بهتر می توانند در این زمینه‏ ها نظر بدهند تا یک مرکزی که تازه می خواهد راه بیفتد.

عضو شورای شهر تهران گفت: در این طرح فقط کمیسیون برنامه و بودجه موظف شده است و می توان دیگر کمیسیون ها را نیز موظف و فعال کرد تا در حوزه تخصصی خود نظر بدهند و از همه ظرفیت شوار بهره برد. در قانون هم ارائه گزارش به صحن مورد نظر بوده است یعنی همه نمایندگان شهر باید مشارکت داشته باشند.