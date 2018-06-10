به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه و مرتبط با برنامه ریزی های انجام شده برای دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی در سنگاپور امروز به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که «اون» قرار است ساعت ۲ بعد از ظهر روز سه شنبه این کشور را به مقصد پیونگ یانگ تَرک کند.

این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، در این خصوص گفت که رهبر کره شمالی ساعت ۹ صبح به وقت محلی با ترامپ دیدار داشته و خروج از سنگاپور را برای ساعت ۲ عصر برنامه ریزی کرده است.

این در حالیست که «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی که با هدف دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به سنگاپور سفر کرده ساعاتی پیش با نخست وزیر این کشور آسیایی دیدار کرد.

کیم جونگ اون در دیدارهای خود با مقامات سنگاپوری اعلام کرده که نقش سنگاپور در دیدار رهبران کره شمالی و آمریکا در تاریخ ثبت می شود.

رهبر کره شمالی پیش از ظهر امروز با یک هواپیمای شخصی چینی وارد سنگاپور شد. دلیل استفاده از هواپیمای چینی توسط رهبر کره شمالی مسائل امنیتی اعلام شده است.

کیم جونگ اون و «دونالد ترامپ» قرار است روز سه شنبه هفته جاری در سنگاپور دیدار کنند.

دیدار آنها در شرایطی انجام می شود که تا چند ماه قبل دو طرف به شدت یکدیگر را به حمله نظامی تهدید می کردند.

ترامپ شنبه شب قبل از ترک کانادا به مقصد سنگاپور، گفت اگر فکر کنم دیدار نتیجه ای ندارد، وقت خودم و او (رهبر کره شمالی) را تلف نخواهم کرد.