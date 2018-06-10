به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آبدار ظهر امروز یک شنبه در جلسه ستاد تبریز۲۰۱۸ گفت: با توجه به محوریت گردشگری در رویداد تبریز۲۰۱۸، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سطح ملی ریاست شورای سیاستگذاری و در سطح استانی هدایت دبیرخانه ستاد اجرایی و برنامه ریزی را بر عهده داشته است.

وی گفت: میراث فرهنگی در تمامی جلسات و برنامه های کمیته های شش گانه حضور فعال داشته و اقدامات تاثیرگذاری در حوزه سیاستگذاری، همچون تصویب این رویداد در کمیسیون فرهنگی دولت و طرح و تصویب در هیئت محترم وزیران که ساختار و سمت و سوی ملی و بین المللی به این رویداد بخشید، توسط این سازمان و پیگیری اداره کل میراث فرهنگی استان انجام شده است.

آبدار با اشاره به اینکه برگزاری جلسات متعدد در راستای تبریز ۲۰۱۸ با کمیته های تخصصی نقش موثری در ایجاد هم افزایی، در راستای پیشبرد اهداف این رویداد بین المللی داشته است اظهار کرد: در راستای رویداد تاریخی تبریز ۲۰۱۸، اقدامات ارزشمندی همچون برگزاری اجلاس وزرای گردشگری مجمع همکاری کشورهای آسیایی در تبریز، نشست مشترک منطقه ای استانداران، سفرا و نمایندگان کشورهای منتخب، عقد تفاهم نامه با موسسه باستان شناسی آلمان و مذاکره با آژانس همکاری های ژاپن (جایکا) و انتخاب تبریز به عنوان مرکز مطالعات جاده ابریشم، آیین پیش رویداد، برپایی کاروان سفیران گردشگری تبریز ۲۰۱۸، اجرای خیابانی گروه های هنری اقوام ایرانی در تبریز و مراسم رسمی رویداد تبریز ۲۰۱۸ با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران، حضور در نمایشگاه های ملی و بین المللی گردشگری اعم از ترکیه، جمهوری آذربایجان، آلمان و ایتالیا، تورهای آشناسازی ویژه خبرنگاران داخلی و خارجی و گروه های مستندساز شبکه های ملی و بین المللی و برنامه های بسیاری از این دست از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی صورت گرفته است.

وی در پایان به سایر اقدامات صورت گرفته در راستای اهداف رویداد «تبریز۲۰۱۸»، اشاره کرد و با تأکید براینکه سال جدید باید چهره‌ای متفاوت از تبریز به نمایش گذاشته شود، افزود: طبق مصوبه کمیسیون نظارت و هماهنگی صورت گرفته مابین میراث فرهنگی و اتحادیه‌های صنفی، به منظور افزایش پویایی شهر اجازه فعالیت شبانه ۲۳ صنف مرتبط با گردشگری واقع در مسیرها و کریدورهای گردشگری شهر صادر شده است که قطعا در روند ارائه خدمات بهتر به گردشگران نتیجه ای مطلوب را در پی خواهد داشت.