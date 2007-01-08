اسرائیل بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین جهان را مدرنیزه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام امنیتی این رژیم در گفتگو با خبرگزاری فرانسه افزود: هواپیمای " ایتان" توسط صنایع هوایی اسرائیل توسعه یافته و فاصله بین انتهای دو بال آن مانند هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 به 35 متر ( 110 فورت)

می رسد.



به نوشته روزنامه یدیعوت آحارونت، هواپیمای بدون سرنشین برای برد طولانی و پرواز در ارتفاع بالا طراحی و با یک سری از دوربینها و موشکهای پیشرفته تجهیز شده که به آن اجازه می دهد تا موشکهای دوربرد را که در روی زمین شلیک می شوند، شناسایی کرده و آنها را در هوا هدف قرار دهد.

روز 12 دی ماه روزنامه های رژیم صهیونیستی خبری را با این مضمون منتشرکرده بودند که سران این رژیم در چارچوب سیاست های جنگ طلبانه خود، در صدد خرید یک سیستم موشکی جدید از آمریکا هستند.

روزنامه هاآرتص در آن روز خبر داده بود که در ماه های آینده سران رژیم صهیونیستی و آمریکا مذاکرات خود را درباره استقرار یک سیستم موشکی جدید در فلسطین اشغالی آغاز می کنند.

بر اساس این گزارش، این مذاکرات درباره فروش سیستم موشکی پیشرفته "تاد، THAAD " به اسرائیل است.

قرار بود پیش از این سیستم موشکی موسوم به "ارو Arrow" در سرزمین های اشغالی مستقر شود، اما به دلیل شکست در آزمایش های ابتدایی، مقامهای اسرائیلی از این تصمیم منصرف شدند.

از سوی دیگر درحالی که احتمال خرید این سیستم موشکی از آمریکا قوت یافته است، اما برخی از مقامهای رژیم اسرائیل همچنان خواهان به کارگیری سیستم موشکی ارو بوده و معتقدند با انجام سرمایه گذاری های بیشتر می توان نقص های موجود در این سیستم را برطرف کرد.