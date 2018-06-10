ماکرون به مخالفت با بیانیه پایانی گروه- ۷ واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز یکشنبه در واکنش به اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ردّ بیانیه پایانی نشست هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه- ۷ اعلام کرد: عصبانیت‌زدگی نمی تواند همکاری های بین المللی را به سایرین دیکته کند.

دفتر رئیس جمهوری فرانسه با صدور بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: نمی توان همکاری های بین المللی را با عصبانی شدن ها به سایرین تحمیل کرد.

در این بیانیه آمده است: بیائید با مردم خود جدی باشیم؛ تعهد کردیم و باید آن را حفظ کنیم.

لازم به ذکر است، ترامپ ساعاتی پیش امضای خود برای بیانیه پایانی نشست گروه- ۷ را پس گرفت، بیانیه مذکور را غیرمنصفانه خواند و نیز جاستین ترودو نخست وزیر کانادا یعنی کشور میزبان را فردی «بی انصاف و ضعیف» توصیف کرد.