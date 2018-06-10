به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام محیط زیست آذربایجان غربی ۲۹۰ گونه پرنده در بیش از ۷۰ زیستگاه آبی این استان زندگی می کنند که از این تعداد سالانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ گونه از انواع پرندگان در این مناطق جوجه آوری می کنند.

انواع اردک سانان، انواع پرندگان گوشتخوار، پرندگان شکاری، کشیم بزرگ، اردک ارده ای، آنقوت، فلامینگو، فیلوش و اردک نوک پهن، اردک سرسفید، اردک سرحنایی، خوتکا، حواصیل، پلیکان، لک لک سفید، کاکایی و پرستوهای دریایی از مهمترین پرندگان ساکن در تالابهای استان است.

تالاب کانی برازان به عنوان اولین سایت پرنده نگری کشور، تالاب های نقده، میاندوآب، سد نوروزلو و سواحل جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه از مهمترین تالاب های زمستان گذارانی پرندگان مهاجر در آذربایجان غربی است.

آذربایجان غربی با داشتن بیش از ۶۰تالاب دائمی و تعداد زیادی تالاب فصلی و رودخانه های خروشان از جمله استانهای پر آب کشور بواسطه داشتن منابع آب سطحی محسوب می شود که سالانه میزان هزاران قطعه پرنده آبزی و کنار آبزی مهاجر و بومی است.