تیم دایی با ۱۳ بازیکن استارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین سایپا از ساعت ۱۷:۳۰ بعد از مراسم معارفه بازیکنان با سرمربی در مجموعه ورزشی سایپا آغاز شد.

قبل از شروع تمرین بازیکنان به همراه سرمربی جلسه ای را برگزار کردند.

با توجه به اینکه سایپا اولین تیمی است که تمرینات خود را برای شروع لیگ هجدهم آغاز کرده، خبرنگاران و عکاسان زیادی در تمرین این تیم حضور پیدا کردند.

سرمربی سایپا که با لباس شخصی در تمرین حاضر بود جلسه ویژه ای را با رضا علیاری بازیکن سایپا برگزار کرد.

معین عباسیان، رحیم ذهیری و دشتی که به تازگی با سایپا قرارداد امضا کرده بودند در اولین تمرین حضور پیدا کردند.

سایپایی ها با ۱۳ بازیکن تمرینات خود را شروع کردند.

ابراهیم صادقی کاپیتان پیشین سایپا و مربی این تیم به هنگام گرم کردن بازیکنان، آنها را همراهی می کرد و با نفراتی که جدیداً به سایپا پیوسته اند صحبت های اختصاصی را انجام داد.

بازیکنان حدود ۲۰ دقیقه به کارهای آماده سازی پرداخته و با دویدن، گرم کردن و کارهای سرعتی آماده تمرینات گروهی شدند.

سپس بازیکنان حدود ۳۰ دقیقه تمرینات گروهی را زیر نظر کادر فنی انجام دادند.