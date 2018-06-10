آتش سوزی در انبارهای کمیساریای انتخابات عراق در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، معاون رئیس کمیته امنیتی در شورای استانداری بغداد از وقوع آتش سوزی در انبارهای متعلق به کمیساریای انتخابات عراق که آرای رای دهندگان انتخابات پارلمانی اخیر در آن قرار داشت خبر داد و اعلام کرد که این آتش سوزی صندوقهای رای را بلعیده است.

محمد الربیعی معاون رئیس این کمیته گفت: آتش سوزی که امروز در پایتخت رخ داد انبارهای وزارت بازرگانی را طعمه حریق کرده است. این انبارها از سوی کمیساریا از وزارت بازرگانی اجاره شده بود تا صندوق های رای در آن قرار داده شود. این انبارها تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشتند. حریق صندوق ها را طعمه خود کرد و این صندوق ها به طور کامل سوخت.

در همین حال سعد معن سخنگوی وزارت کشور عراق اعلام کرد: تیم های آتش نشانی در تلاش برای مهار آتش سوزی انبارهای متعلق به کمیساریای انتخابات در الرصافه بغداد هستند.

این در حالی است که یک منبع وابسته به پلیس عراق قبلا از آتش سوزی در انبار مواد غذایی در بغداد خبر داد.