تیم ملی والیبال ایران حریف روسیه نشد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز رقابت های هفته سوم لیگ ملت های والیبال، تیم ملی ایران مقابل روسیه میزبان قرار گرفت و در نهایت با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد.

* ست نخست؛ ۳۰ بر ۲۸ به سود ایران

ملی پوشان ایران در ست نخست رقابت پایاپایی با روس ها داشت و تا امتیاز ۶ برابر هر دو تیم پیش رفتند. در ادامه روس ها اختلاف را ایجاد کردند و ۱۱ بر ۷ پیش افتادند تا کولاکوویچ درخواست تایم استراحت فنی دهد. پس از تایم فنی ملی پوشان اختلاف امتیاز را به عدد ۳ کاهش دادند و روس ها همچنان ۱۴ بر ۱۱ از این پیش بودند اما خیلی به طول نکشید تا روس ها ۱۶ بر ۱۱ به استقبال تایم استراحت فنی دوم روند.

پس از تایم فنی تیم ملی نتوانست در روند امتیاز آوری روس وقفه بیاندازد و روس ها ۱۸ بر ۱۲ اختلاف امتیاز را افزایش دادند تا ایگور بار دیگر مجبور به درخواست تایم استراحت کند. در ادامه ملی پوشان اختلاف امتیاز را کاهش دادند تا نتیجه ۲۰ بر ۱۸ به سود روس ها باشد. تلاش ملی پوشان کار را به نتیجه تساوی ۲۳ - ۲۳ پیش برد. بازی پایاپای دو تیم تا امتیاز ۲۸ ادامه داشت و در نهایت ایران توانست ست اول را با نتیجه ۳۰ به ۲۸ به سود خود تمام کند.

ست دوم؛ ۲۵ بر ۲۳ به سود روسیه

در ست دوم ایران امتیاز نخست را کسب کرد. در این ست نیز دو تیم شروع پایاپایی داشتند و تا امتیاز ۳ برابر بودند. در ادامه تیم ملی روسیه توانست اختلاف امتیاز را ایجاد و ۸ بر ۶ برای تایم استراحت فنی هر دو تیم نزد مربیان خود رفتند. همچون ست نخست دفاع موزرسکی یار بلند قامت روس ها برای مدافعان ایران کار سختی بود. روس ها بار دیگر اختلاف امتیاز خوبی را ایجاد و ۱۲ بر ۹ نتیجه را به سود خود کردند.

ملی پوشان روس که اختلاف امتیاز خوبی را ایجاد کردند در مقابل سرویس های خوب ایران در امتیاز ۱۵ برابر شدند تا بار دیگر کار به تساوی کشیده شود. این بار این تیم ایران بود که با درخشش قائمی اختلاف امتیاز را به سود خودش تغییر داد و ۱۸ بر ۱۶ پیش افتاد. بازی پر افت و خیز ایران و روسیه بار دیگر کار را به تساوی در امتیاز ۱۹ کشاند اما در نهایت روسیه با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ این ست را از آن خود کرد.

ست سوم؛ ۲۷ بر ۲۵ به سود روسیه

در شروع ست سوم ایران شروع خوبی داشت و ۲ بر صفر پیش افتاد اما روس ها اجازه ایجاد اختلاف امتیاز بیشتر را ندادند و کار به تساوی ۲ بر ۲ کشید و هر دو تیم تا امتیاز برابر ۷ پیش رفتند. روس ها با کسب امتیاز ۸ تایم استراحت فنی را پیروز نزد سرگئی مربی خود رفتند. در ادامه نیز شاهد بازی پایاپای دو تیم تا امتیاز ۱۳ بودیم اما روس ها با کسب دو امتیاز متوالی ۱۵ بر ۱۳ پیش افتادند.

خیلی طول نکشید که ایران بار دیگر بازی را در امتیاز ۱۵ به تساوی بکشاند. تیم ملی روسیه با کسب امتیاز ۱۶ تایم استراحت فنی دوم را نیز پیروز پشت سر گذاشت. بار دیگر هیچ تیمی موفق به ایجاد اختلاف امتیاز نشد تا ایران و روسیه در امتیاز ۲۰ برابر ادامه دهند. این بازی پایاپای تا نتیجه ۲۲ - ۲۲ و سپس ۲۵ - ۲۵ هم پیش رفت اما در دقایق پایانی روس ها توانستند ورق را به سود خود برگردانند و ۲۷ بر ۲۵ به برد برسند.

ست چهارم؛ ۲۵ بر ۲۱ به سود روسیه

در ابتدایِ ست چهارم ایران ۴ بر ۱ از حریف پیشی گرفت و تا امتیاز ۶ بر ۳ نیز اختلاف را حفظ کرد. برخلاف ست گذشته ایران زودتر به امتیاز ۸ رسید و تایم استراحت فنی را با نتیجه ۸ بر ۶ نزد مربی خود رفت. شاگردان سرگئی پس از تایم استراحت کار را در امتیاز ۸ به تساوی کشاندند، در ادامه نیز بازی تا امتیاز ۱۴ پایاپای پیش رفت.

روس ها با کسب دو امتیاز متوالی موفق به دریافت امتیاز ۱۶ شدند تا این بار آنها تایم استراحت فنی را پیروز نزد مربی خود روند. پس از تایم فنی بار دیگر بازی پایاپای را از هر دو تیم شاهد بودیم و امتیازها تا ۱۹ برابر پیش رفت. شاگردان سرگئی با کسب دو امتیاز متوالی ۲۱ بر ۱۹ نتیجه را به سود خود تغییر دادند تا ایگور مجبور به درخواست تایم استراحت شود ولی در نهایت روسیه توانست این ست و در مجموع بازی را به سود خود تمام کند.

ایران در هفته سوم مقابل چین پیروز شده بود و برابر برزیل شکست خورده بود. به این ترتیب پرونده شاگردان کولاکوویچ در هفته سوم با یک برد و دو باخت به اتمام رسید تا تیم ملی ایران خود را آماده سفر به آمریکا و بازی های هفته چهارم کنند.