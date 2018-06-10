اجرای طرح گازرسانی به ۱۰۰۰روستای آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شیخی بعد از ظهر یکشنبه در آیین کلنگ زنی طرح گازرسانی به شهر آواجیق چالدران اظهارداشت: درحال حاضر هزار روستا درسراسر استان تحت عملیات گازرسانی قراردارند که آمار بی سابقه ای است.

وی با بیان اینکه امسال روند گازرسانی به روستاها با جدیت در حال انجام است اضافه کرد: در زمان حاضر طرح گازرسانی به ۱۲۹ روستای شمال استان با اعتبار ۹۵میلیارد تومان در حال اجراست.

شیخی با بیان اینکه در ۴۱ روستای شهرستان چالدران مراحل پیمان سپاری عملیات گاز رسانی انجام گرفته افزود: قرار است در آینده ای نزدیک گاز شهر زرآباد شهرستان خوی از مسیر شهرستان چالدران اجرایی شود .

وی همچنین با اعلام اینکه همزمان با اجرای این پروژه به بیش از ۲۳ روستای دیگر در این شهرستان نیز گاز رسانی صورت می گیرد، افزود: هم اکنون ۴۱ روستای این شهرستان تحت عملیات گازرسانی قرار دارند که با بهره برداری از این طرح ها درمجموع ضریب نفوذ گازطبیعی بین خانوار روستایی چالدران به۶۰ درصد ارتقاء خواهد یافت.

شیخی با بیان اینکه هم اکنون گازرسانی به ۴۵۰‌ روستا در دست طراحی و پیمان سپاری شده است گفت: تا اواسط سال ۹۸ ضریب نفوذ گازرسانی روستایی را به ۸۵ درصد خواهیم رساند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هم ‌اکنون از ۴۲ شهر آذربایجان غربی ۲۷ شهر دارای گاز هستند اظهارداشت: هم اکنون بیش از ۹۹ درصد خانوار شهری و ۵۰ درصد خانوار روستایی آذربایجان غربی از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند.