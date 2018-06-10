به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، دریافت شماره شبای بانکی مشمولان جهت واریز سود سال مالی ۱۳۹۵ شرکتهای سرمایه پذیر به حساب مشمولان در حالی از ۲۰ فروردین ماه سال ۹۶ تا به امروز از طریق سامانه سهام عدالت صورت می گیرد که این سازمان با صدور اطلاعیه شماره ۱۳ خود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰اعلام کرد: دریافت شماره شبای حساب بانکی مشمولان تا ۳۱ خردادماه جاری ادامه خواهد داشت و از این تاریخ به مدت دو هفته سامانه سهام عدالت در بخش مربوط به دریافت شماره شبای مشمولان برای بروزرسانی و همچنین بررسی در خصوص نحوه ادامه دریافت شماره شبا از مشمولان سهام عدالت از دسترس خارج خواهد شد و امکان ثبت شماره شبای بانکی جدید در این سامانه فراهم نخواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه؛ لذا از مشمولان عزیز که تا به حال موفق به وارد کردن شماره شبای بانکی خود به سامانه سهام عدالت نگردیده اند، درخواست می گردد تا از فرصت باقیمانده تا پایان خردادماه جهت ثبت شماره شبای بانکی خود استفاده نموده و طی فرصت مذکور مبادرت به ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه سهام عدالت به نشانی اینترنتی www.samanese.ir کنند.

شایان ذکر است سایر خدمات این سامانه طی دو هفته مذکور کماکان به عموم مشمولین ارائه می گردد.

بیش از ۳۸ میلیون و ۸۰۰هزار نفر تا کنون سود سهام عدالت دریافت کرده اند

همچنین بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی، بیش از ۳۸ میلیون و ۸۰۰هزار نفر از مشمولان سهام عدالت تا کنون حدود ۳هزار و ۲۰۰میلیارد تومان سود سهام عدالت دریافت کرده اند.

از ۲۰ فروردین ماه سال ۹۶ تا به امروز این امکان در سامانه سهام عدالت فراهم شده است که مشمولان با ورود به این سامانه و درج شماره شبای حساب بانکی خود از سود سال مالی ۹۵ شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار شوند.

بر این اساس در این مدت بیش از ۴۲میلیون نفر از مشمولان به سامانه سهام عدالت مراجعه و خدمت دریافت کرده‌اند که در این میان حدود ۳۸میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تا کنون سود سهام عدالت خود را به طور کامل دریافت کرده اند و سود اختصاص یافته به این دسته از مشمولان مبلغ حدود ۳هزار و ۲۰۰میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که همه مشمولانی که تا ششم اردیبهشت ماه سالجاری اقدام به ثبت شماره شبای خود در سامانه سهام عدالت کرده اند سود خود را به صورت کامل دریافت و تسویه حساب کرده اند و بقیه مشمولانی که از این تاریخ و تا پایان خرداد ماه ۹۷ شماره شبای حساب بانکی خود را در این سامانه ثبت کرده و یا خواهند کرد نیز از نیمه اول تیرماه امسال سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد.

همچنین لازم به ذکر است که تا کنون حدود ۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر شماره شبای بانکی خود را به این سامانه وارد کرده‌اند.

اعلام نحوه انتقال سهام متوفیان در هفته نخست تیرماه

بر اساس این گزارش، همانگونه که سازمان خصوصی سازی قبلا اعلام کرده بود از هفته نخست تیرماه نیز از سوی این سازمان شرایط و جزئیات نحوه انتقال سهام متوفیان سهام عدالت به وراث قانونی و چگونگی ثبت شماره شبای آنان به منظور برخورداری از سود اطلاع رسانی خواهد شد.