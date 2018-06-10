تصفیه‌ خانه آب مهاباد هفته دولت امسال افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول اکبری بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از روند اجرای طرح تصفیه خانه مهاباد با بیان اینکه این طرح هم اکنون بالای ۸۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: تلاش می شود این طرح تا هفته دولت وارد به مدار بهره‌ برداری می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح هم اکنون در مرحله آزمایشات خشک عملکردی و نصب تجهیزات قرار دارد و بزودی آزمایشات عملکردی و فرآیندی آن آغاز می شود افزود: همزمان با اجرای تصفیه خانه آب، طرح برج آبگیر هم در مجاورت سد مهاباد با ظرفیت ۷۵۰ لیتر بر ثانیه با پیشرفت فیزیکی حدود ۹۰ درصدی درحال تکمیل است و شرایط لازم برای انتقال آب خام از دریاچه سد به تصفیه خانه فراهم شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با بیان اینکه این طرح با اعتباری بالغ بر ۴۲۸ میلیارد ریال طراحی و اجرا شده است، ادامه داد: بر اساس نتایج مطالعات، حداکثر مصرف روزانه آب آشامیدنی شهرمهاباد در افق سال ۱۴۱۸ برابر با ۸۲۸ لیتر بر ثانیه خواهد بود.