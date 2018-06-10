به گزارش خبرنگار مهر، معین عباسیان در حاشیه اولین تمرین تیم سایپا برای شروع لیگ هجدهم گفت: خوشحالم که توانستم نظر علی دایی را جذب کرده و به سایپا بپیوندم. او یک مربی بزرگ و سرشناس در دنیاست و شاگردی برای دایی افتخار است.

وی تاکید کرد: آمدم به سایپا تا هم شرایط بهتری داشته باشم و هم بتوانم به این تیم کمک کنم. امیدوار هستم با این تیم روزهای خوبی را سپری کنیم. سایپا تیم بزرگی است و کادر فنی و بازیکنان بزرگی دارد. فکر می کنم می توانم در این تیم پیشرفت زیادی داشته باشم.

عباسیان در خصوص اینکه گفته می شد از استقلال هم پیشنهاد دارد، گفت: من صحبت زیادی با استقلالانجام ندادم. صحبت هایی بین ما رد و بدل شد اما آنقدر جدی نبود.

وی در پاسخ به این سئوال که گفته می‌شود بحث مالی باعث نرفتن شما به استقلال شد، گفت: هیچ صحبت مالی ای بین ما صورت نگرفت و اصلا شرایطی پیش نیامد که ما در خصوص مسائل مالی با یکدیگر صحبت کنیم.

مهاجم سایپا در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا مطالباتتان را از باشگاه پدیده دریافت کرده اید یا خیر؟ گفت: من ۵ سال عضو این تیم بودم و توانستم تا مطالبات ۴ سالم را با این تیم تسویه حساب کنم اما از فصل گذشته همچنان طلبکار هستم. البته روز گذشته جلسه ای با مسئولان پدیده داشتم و آنها به من قول هایی دادند و قرار است ظرف چند روز آینده مشکلم برطرف شود.