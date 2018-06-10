کرمان در راه اندازی اقامتگاههای بوم گردی رتبه اول کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، غلامرضا فرخی بااشاره به اینکه راه اندازی اقامتگاههای بوم گردی یکی از مشاغل جدیدی است که توانسته در صنعت گردشگری ازجایگاه خوبی برخوردار شود، اظهار کرد: خوشبختانه این نوع از اشتغال علاوه برای ایجاد منابع اقتصادی مناسب، به توسعه گردشگری در مناطق روستایی کمک شایانی کرده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۵۰ اقامتگاه بوم گردی در سراسر استان کرمان راه اندازی شده است، افزود: در حال حاضر نیز بیش از ۱۰۰ متقاضی برای راه‌اندازی اقامتگاه بوم‌گردی در استان کرمان وجود دارد.

فرخی تصریح کرد: بیشترین تعداد اقامتگاه‌های بوم گردی استان کرمان در بخش شهداد، خبر شهرستان بافت و شهربابک قرار دارند که در طول سال به ارائه خدمات گردشگری می‌پردازند.

وی با بیان اینکه در ایجاد و راه اندازی اقامتگاه‌های بوم گردی نباید فقط به کمیت‌ها توجه کرد، اظهار کرد: برگزاری دوره های آموزشی می تواند به افزایش کیفیت این اقامتگاهها منجر شود که در این راستا به زودی دوره های مختلفی برگزار خواهد شد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با اشاره به اینکه راه اندازی اقامتگاههای بوم گردی معرفی فرهنگ بومی و محلی مناطق مختلف استان را فراهم می کند، افزود: کرمان به دلیل تنوع اقلیمی بالا قابلیت جذب گردشگر را دارد و راه اندازی اقامتگاه‌های بوم گردی در استان، باعث ایجاد تنوع انتخاب در امر اقامت گردشگران داخلی و خارجی می شود.