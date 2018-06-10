مقاومت مردم یمن در برابر متجاوزین تحسین برانگیز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا پناهیان بعداز ظهر امروز در مراسم یاد بود چهلمین روز شهادت صالح علی الصماد رئیس شواری عالی سیاسی یمن که در لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار شد، اظهار داشت: در روایات داریم که مومن از کوه هم بلند تر است و نمی توان آن را شکست داد.

وی گفت: بخشی از امت اسلام امروز تجلی این صلابت و شجاعت هستند و آن یمنی ها هستند که ما به آنها افتخار می کنیم، در روایاتی از آینده درخشان اهل یمن گفته شده به خصوص در آخر الزمان.

پناهیان افزود: از نظر تاریخی گویا امت اسلامی منتظر این چنین حرکتی بود که جان دوباره ای بگیرد؛ این جنبش آنها موجب تحرکات بهتر و بیشتری در امت اسلامی شد.

این کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: باید فرهنگ مقاومت اسلامی را ادامه داد و نسبت به آن کار بیشتری انجام داد. دشمنان ما ضعیف هستند همانطور که ابلیس ضعیف است.

وی گفت: این ضعف را چه کسانی می توانند برملا کنند؟ کسانی که اهل ایمان هستند، به طور مثال امام راحل ضعف رژیم طاغوت را برملا کرد.

جامعه امروز ما انقلابی تر از گذشته است

پناهیان تصریح کرد: در سوره محمد (ص) آمده است که کسانی که کافر می شوند خداوند اثرعمل آن ها را تباه می کند؛ در این سوره گفته شده گروهی در آخرالزمان می آیند که ضعیف نیستند و شجاعت لازم را دارند.

این کارشناس مسائل مذهبی بیان داشت: جامعه امروز ما انقلابی تر از گذشته است و این علی رغم برخی ظواهر دیگری است که می بینم، در وجود یک انسان هم اینطور است که صفات بد خودش را نشان می دهد و بعد ویژگی های خوب مومن آشکار می شود و آن را از بین می برد.

وی گفت: روحیه انقلابی امروز ما از اول انقلاب و دوران دفاع مقدس قطعا بیشتر شده است، پس از چهل سال مقاومت در برابر آمریکا ویژگی بارزی است که نشان میدهد مردم ما اجازه ندادند که شعله های انقلاب و انقلاب گری در جامعه کم رنگ شود.

پناهیان ادامه داد: در منطقه مقاومت و فرهنگ مقاومت پای گرفته و بالاتر از آن امروز در اوج قرار دارد، تفاوت های ایجاد شده در جامعه امروز ما به سمت مثبتی رفته است.

این کارشناس مسائل مذهبی افزود: امروز حدود ۵۰ درصد بیشتر از دوران دفاع مقدس آمادگی به رفتن به میدان های جنگی را دارند.

وی اظهار کرد: مردم یمن تنها نیستند، هم الهام بخش هستند برای جریان مقاومت در تمام منطقه و هم الهام بخش هستند برای تداوم فرهنگ مقاومت در جامعه ما و این را بدانیم که باید مردم یمن را حمایت کرد و آنها قطعا به پیروزی های بزرگی خواهند رسید.

مقاومت مردم یمن در برابر متجاوزین جدا تحسین برانگیز است

پناهیان گفت: مردم یمن دست آوردهایی که ما در هشت سال دفاع مقدس کسب کردیم را در مدت زمان کوتاه تری بدست آوردند، به واقع باید برای مردم یمن دعا کرد و مقاومت آنها در برابر متجاوزین جدا تحسین برانگیز است.

این کارشناس مسائل مذهبی بیان داشت: نگرانی که امروز دشمنان در دل خود دارند مبنی بر اینکه هر روز به تزلزل و سستی خود نزدیکتر می شوند بیشتر از آن چیزی است که نشان می دهند.

وی اظهار کرد: ملت یمن اهل تن پروری و رفاه در زندگی و ریخت و پاش های اضافی نیستند و این مقدمات ویژگی های لازم برای افرادی است که مقاومت را برگزیدند و در برابر استکبار و متجاوزین ایستادگی کردند.

پناهیان تصریح کرد: بصیرت مردم یمن قابل ستودن است، به ویژه شهید بزرگوار صالح علی الصماد که فردی است که در زهد و تقوا بی نظیر است.

این کارشناس مسائل مذهبی گفت: همانطور که شهدای عراق، لبنان و سوریه برای امت اسلامی الگو قرار می گیرند شهدای یمنی هم از این امر مستثنی نیستند و ما باید این الگوها را بهتر بشناسیم و انشاالله این جهان را ما به زعامت امام زمان (عج) خواهیم ساخت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بصیرت مسیر درست را برای مردم یمن مشخص کرد، مرگ بر آمریکا هایی که گفته می شود خیلی دقیق است و این بصیرت میان ملت مقاوم یمن مثال زدنی است و اگر بصیرت نباشد قطعا این همدلی و وحدت امروز یمنی را شاهد نبودیم.