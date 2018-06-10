مردم شهرستان جلفا تا نیمه خردادماه ۶۱ میلیون تومان صدقه دادند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان طهماسبی عصر امروز یک شنبه در جمع خبرنگاران از توزیع ۲۲۰ بسته غذایی در بین خانواده های تحت حمایت کمیته امداد توسط یک خیر نیکوکار خبر داد، بیان داشت: این خیر که با هدف یاری رساندن به مددجویان کمیته امداد نسبت به توزیع بسته های غذایی کرده بود و هر یک از بسته ها ارزش یک میلیون و ۷۵۰ هزار ریالی داشت.

رئیس کمیته امداد شهرستان جلفا همچنین از توزیع ۸۷۰ بسته غذایی در قالب همیان مولا و اطعام در بین نیازمند تحت حمایت این نهاد در جلفا خبر داد، افزود: این بسته های غذایی به ارزش ۱۲۵ میلیون تومان و شامل گوشت مرغ، برنج، روغن و قند بود که در بین خانواده های تحت پوشش به مناسبت ماه رمضان توزیع شده است.

وی در ادامه سخنان خود بابیان اینکه در سال جاری اطعام مددجویان تحت پوشش کمیته امداد جلفا نسبت به سال گذشته افزایش ۸۰ درصدی داشته است اضافه کرد: با مشارکت مردم نیکوکار، خیرین و منطقه آزاد ارس بیش از ۹۰۰ نفر از مددجویان ر قالب سفره های آسمانی در شهرستان جلفا اطعام شدند.

طهماسبی تصریح کرد: از شهروندان شهرستان جلفا و خیرین بزرگوار انتظار در این فرصت باقی از ماه رمضان به فعالیت و کارهای خیرخواهانه خود ادامه دهند چراکه ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای یاری رساندن به نیازمندان بوده و آنها در این ماه های عزیز چشم انتظار خیرین و مردم نیکوکار هستند.

رئیس کمیته امداد شهرستان جلفا از وجود ۸۶ کودک یتیم بدون حامی در این شهرستان خبر داد، گفت: خوشبختانه مردم و خیرین بزرگوار همیشه بهترین یار و یاور برای نیازمندان به ویژه ایتام بوده اند امید داریم مردم بتوانند به عنوان پدران و مادران معنوی از این ایتام حمایت کرده و برای آنها حامی باشند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه تا ۱۵ خردادماه بیش از ۶۱ میلیون تومان از ۵۴۰۰ صندوق صدقه ثابت و سیار در شهرستان جلفا صدقه جمع آوری کرده ایم خاطرنشان کرد: جمع آوری این میزان صدقه تا نیمه نخست خردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۵ درصدی را نشان می دهد.