اجرای بیش از 100 برنامه و طرح در حوزه آموزش و پرورش عشایری

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر حسین احمدی ، معاون آموزش عمومی وزارت آموزش و پرورش خانه در جریان دیدار مذکور با اشاره به نقش عشایر در شکل گیری تمدن دیرینه ایران اظهار داشت: دولت ، عشایر و روستاییان را در مرکز توجه و اولویت برنامه ریزی های خود قرار داده است و در راستای ارتقای آموزش و پرورش عشایر تا کنون اقدامات ارزنده ای انجام داده شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش عشایر نیز در این دیدار گفت: آموزش و پرورش عشایر جمعا دارای 176 هزار و 333 دانش آموز است که از این تعداد 125 هزار و 726 نفر ابتدایی ، 37 هزار و 86 نفر راهنمایی و 13 هزار و 521 نفر دانش آموز دوره متوسطه هستند.

دکتر لطف اله عباسی افزود: از مجموع دانش آموزان عشایر 78 هزار و 4 دختر و 98 هزار و 889 نفر پسر هستند که در قالب 5 هزار و 963 واحد آموزشی مشغول تحصیل هستند.

وی همچنین با اشاره به تدوین برنامه های جامع آموزش و پرورش عشایر کشور اظهار داشت: این برنامه شامل آرمان ها ، اهداف کمی و کیفی ، استرتژی ها ، سیاست های اجرایی ، توانمندی ها و محدودیت ها است و هم اکنون کلیه اقدامات در بخش آموزش و پرورش عشایر بر اساس این برنامه صورت می پذیرد.

عباسی تاکید کرد: تاکنون بیش از100 برنامه و طرح در سه حوزه پوشش تحصیلی ، کیفیت بخشی و مسائل فرهنگی و هنری در حوزه آموزش و پرورش عشایر طراحی و اجرا شده است.

هیئت اعزامی یونیسف از مرکز تربیت معلم عشایری فارس و چند مدرسه عشایری سیار و چادری و شبانه روزی عشایری مناطق فراشبند و نز مرکز استعدادهای درخشان عشایر فارس بازدید نمودند و از نزدیک با سبک و سیاق این مدارس و شیوه اداری آنها و نیز نحوه تدریس مدارس چند پایه آشنا شدند.