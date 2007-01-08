حذف سود بازرگانی کنجاله سویا هیچ تاثیری بر کاهش قیمت مرغ نداشت

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران درگفتگو با خبرنگار"مهر" با اشاره به این که حذف تعرفه واردات کنجاله سویا طی یک ماه گذشته هیچ تاثیری بر کاهش قیمت مرغ نداشته است، گفت : این امرعلاوه بر ضررکارخانجات روغنی کشی در واقع کمک بزرگی به سرمایه گذاران کشورهای عربی بوده است، زیرا موجب فعال‌تر شدن این کارخانجات شد.

ابوالحسن خلیلی افزود: باوجود این که قیمت کنجاله سویا از310 تومان درفروردین به 275 تومان در مهرماه سال جاری رسیده است اما در همین مدت قیمت مرغ زنده از کیلویی به طورمتوسط 920 تومان به 1160 تومان افزایش یافته است.

به گفته وی، به‌رغم کاهش 15 درصدی قیمت کنجاله سویا به‌عنوان نهاده تشکیل دهنده خوراک مرغ در 7 ماهه امسال اما با افزایش 25 درصدی قیمت مرغ مواجه شدیم.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران تصریح کرد: قیمت ذرت به‌عنوان نهاده دیگرتشکیل دهنده خوراک مرغ از 180 تومان در مهرماه به بیش از 210 تومان در آبان ماه امسال رسیده یعنی با افزایش 16 درصدی مواجه شده است ، از این رو آنچه موجب افزایش قیمت مرغ شده ذرت است نه کنجاله سویا.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید با پرداخت یارانه ریالی به منظورجبران ضررکارخانجات روغن کشی ناشی از کاهش تعرفه کنجاله سویا نسبت به حمایت آنها اقدام کند.