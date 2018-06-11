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۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲

با حضور مسئولان وزارت ورزش و جوانان؛

نخستین بانوی مدیرکل ورزش کشور در گیلان معارفه شد

نخستین بانوی مدیرکل ورزش کشور در گیلان معارفه شد

رشت- « مریم بخشی» که با حکم وزیر ورزش و جوانان به عنوان نخستین بانوی مدیرکل حوزه ورزش کشور منصوب شده بود امروز با حضور مسئولان این وزارتخانه و مسئولان استانی طی مراسمی معارفه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه با حضور امیررضا خادم معاون وزارت ورزش و جوانان و برخی از مسئولان استانی مراسم تودیع و معارفه نخستین بانوی مدیرکل تاریخ ورزش کشور در مهمانسرای المپیک رشت برگزار شد.

طی این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مسعود رهنما مدیرکل سابق ورزش و جوانان گیلان مریم بخشی به عنوان نخستین مدیرکل حوزه ورزش و جوانان کشور در این استان معرفی شد.

مریم بخشی که پیش از به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان منصوب شده بود با صدور حکمی از سوی مسعود سلطانی فر نخستین بانو در کشور است که موفق شده به سمت مدیرکلی ورزش و جوانان یک استان منصوب شود.

وی  ۳۷ ساله، کارشناس ارشد رشته تربیت بدنی و دانشجوی دکتری این رشته است و به مدت ۱۵ سال ریاست هیات ورزش‌های همگانی گیلان و همچنین معاونت توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان را برعهده داشته است.

کد مطلب 4317753

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