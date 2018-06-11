نخستین بانوی مدیرکل ورزش کشور در گیلان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه با حضور امیررضا خادم معاون وزارت ورزش و جوانان و برخی از مسئولان استانی مراسم تودیع و معارفه نخستین بانوی مدیرکل تاریخ ورزش کشور در مهمانسرای المپیک رشت برگزار شد.

طی این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مسعود رهنما مدیرکل سابق ورزش و جوانان گیلان مریم بخشی به عنوان نخستین مدیرکل حوزه ورزش و جوانان کشور در این استان معرفی شد.

مریم بخشی که پیش از به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان منصوب شده بود با صدور حکمی از سوی مسعود سلطانی فر نخستین بانو در کشور است که موفق شده به سمت مدیرکلی ورزش و جوانان یک استان منصوب شود.

وی ۳۷ ساله، کارشناس ارشد رشته تربیت بدنی و دانشجوی دکتری این رشته است و به مدت ۱۵ سال ریاست هیات ورزش‌های همگانی گیلان و همچنین معاونت توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان را برعهده داشته است.