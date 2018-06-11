۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۸:۴۶

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه:

کشت برنج در کرمانشاه محدود شود نه ممنوع

کشت برنج در کرمانشاه محدود شود نه ممنوع

کرمانشاه- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: کشت برنج حتی در سطح محدود با رعایت حق آبه پایین دست در استان کرمانشاه کشت شود تا این منابع ژنتیکی ما حفظ شود.

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی مصمم به اجرای محدودیت و نه ممنوعیت مصوبه هیأت دولت مبنی بر کشت برنج علاوه بر استان‌های شمالی در دیگر نقاط کشور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: نوع برنج هایی که در مناطق استان کرمانشاه همچون صحنه در حال کشت است در حقیقت جزو منابع ژنتیکی خاصی هستند که باید حفظ شوند.

وی گفت: معتقدیم که کشت برنج حتی در سطح محدود با رعایت حق آبه پایین دست کشت شود تا این منابع ژنتیکی ما حفظ شود.

 گفتنی است؛ قریب به هزار و 700 هکتار زمین قابل کشت برنج در استان کرمانشاه وجود دارد که در سال‌های اخیر نزدیک به 800 هکتار آن کشت شده است.

کد خبر 4317799

