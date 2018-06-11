کشت برنج در کرمانشاه محدود شود نه ممنوع

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی مصمم به اجرای محدودیت و نه ممنوعیت مصوبه هیأت دولت مبنی بر کشت برنج علاوه بر استان‌های شمالی در دیگر نقاط کشور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: نوع برنج هایی که در مناطق استان کرمانشاه همچون صحنه در حال کشت است در حقیقت جزو منابع ژنتیکی خاصی هستند که باید حفظ شوند.

وی گفت: معتقدیم که کشت برنج حتی در سطح محدود با رعایت حق آبه پایین دست کشت شود تا این منابع ژنتیکی ما حفظ شود.

گفتنی است؛ قریب به هزار و 700 هکتار زمین قابل کشت برنج در استان کرمانشاه وجود دارد که در سال‌های اخیر نزدیک به 800 هکتار آن کشت شده است.