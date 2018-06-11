اوقات فراغت دانش آموزان راپربار نکنیم به سمت برنامه دشمن می روند

مریم رشتچی در گفتگو با خبرنگار مهر به غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان اشاره کرد و افزود: آموزش وپرورش طبق سنوات گذشته برای اوقات فراغت تابستانی دانش آموزان برنامه‌های متنوعی را برگزار می‌کند.

وی اظهار کرد: امسال ۳۶۰ پایگاه اوقات فراغت برای بیش از ۷۵ هزار نفر دانش آموز برنامه پیش بینی شده و خانواده‌ها باید در کنار آموزش وپرورش برای تابستان دانش آموزان برنامه داشته باشند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: باید منو و نوع برنامه‌های ارائه شده متنوع باشد تا دانش آموزان برای انتخاب آزادی عمل بیشتری داشته باشند.

رشتچی گفت: باید برنامه‌های اوقات فراغت برای دانش آموزان با علاقه و براساس نیازشان مد نظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های اوقات فراغت جنبه هنری داشته و زیبا باشند، ابراز کرد: توجه به این امر مهم جذب دانش آموزان به برنامه‌های اوقات فراغت می‌شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان افزود: همه ما باید دست به دست هم داده و برای پربار کردن اوقات فراغت دانش آموزان برنامه‌ریزی کنیم وبراین باور باشیم که اگر به این امر توجه نکنیم دانش آموزان به برنامه‌های شومی که دشمن تدارک دیده گرایش پیدا می‌کنند.

رشتچی تصریح کرد: خوشبختانه طی سال‌های گذشته برنامه‌های اوقات فراغت در استان به خوبی اجرا شده و استقبال دانش آموزان خوب بوده و امسال هم بهتر از سال‌های گذشته خواهد بود.