باران مهربانی از کارهای ماندگار جمعیت هلال احمر است

به گزارش خبرنگار مهر، جشن گلریزان باعنوان «باران مهربانی» برای جمع آوری کمک های خیرین و رسیدگی به بیماران نیازمند یکشنبه شب با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار، آیت الله تاکندی نماینده سابق استان در مجلس خبرگان رهبری، حسن آصفی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان، درگاهی رئیس سازمان جوانان هلال احمر کشور، بهمن دان بازیگر سینما و تلویزیون و جمعی از خیرین در یکی از مجتمع های پذیرایی قزوین برگزار شد.

بهمن دان در این مراسم گفت: جشن گلریزان از کارهای خوبی است که در ایران اسلامی اجرا می شود و در ماه رمضان از سوی جمعیت هلال احمر با برگزاری مراسم باران مهربانی گام ارزشمندی در حمایت از بیماران نیازمند برداشته شده است.

این بازیگر سینما و تلویزیون تصریح کرد: هلال احمر حلقه اتصال حامیان و خیرین و نیازمندان است و اگر این برنامه بتواند بخشی از نیاز بیماران را حل کند کار ارزشمندی صورت گرفته است.

وی بیان کرد: در حال حاضر از سوی جمعیت هلال احمر، خانه هنرمندان راه اندازی شده و از پیش کسوتان و هنرمندان کشور دعوت شده تا به صورت داوطلبانه در این تشکل مردمی حضور یابند تا در مواقع بروز حوادث از حضورشان برای تشویق مردم به کمک رسانی و دلجویی از آسیب دیدگان استفاده شود.

دان اظهارداشت: مشارکت خیرین در بسیاری از امور انسانی موجب افتخار است و جای خرسندی دارد در قزوین هم خیرین زیادی هستند که در ناملایمات حضور تاثیرگزار دارند و موجب دلگرمی دیگران برای امور خداپسندانه می شوند.

در ادامه سید اسماعیل سکاکی از شعرای آیینی قطعه شعری در خصوص باران مهربانی و کمک خیرین به بیماران قرائت کرد.

در این مراسم از سوی خیرین ۵۰۰ میلیون ریال کمک نقدی برای کمک به بیماران نیازمند جمع آوری شد.