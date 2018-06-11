نیاز به ۱۵۰ میلیارد اعتبار برای توسعه مترو در شهرهای جدید تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی شامگاه یکشنبه در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان تهران با معاونین و مدیران کل استانداری طی سخنانی با اشاره به برخی مطالبات مردمی و اقدامات مهمی که باید در بحث حمل و نقل عمومی انجام شود، گفت: یکی از این مطالبات راه اندازی مترو تهران- اسلامشهر است، که با توجه به جمعیت چند صد هزار نفری اسلامشهر می تواند سبب استقبال گسترده مردم از حمل و نقل عمومی خط مترو شهر تهران شود، هم اکنون این خط تا اتوبان آزادگان کشیده شده و برای اتصال به شهر اسلامشهر نیازمند تأسیس یک ایستگاه دیگر هستیم.

وی احداث خط مترو تهران- پرند را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: برای راه اندازی این خط به ۲ ایستگاه نیاز داریم.

رئیس کمیته حمل و نقل و ترافیک استان تهران با بیان این که به گفته کارشناسان هزینه راه اندازی مترو در شهرهای جدید استان بیش از ١٥٠میلیارد تومان برآورد شده است، ادامه داد: اگر بتوانیم حمل و نقل ریلی در شهرهای اقماری استان تهران را توسعه دهیم، قطعا شاهد کاهش چشمگیر ترافیک در ورودی های تهران و نیز داخل شهر تهران خواهیم بود و از طرفی تاثیر فراوانی بر روی کاهش آلودگی هوا دارد.

تمرکز بر رفع چالش های بهداشتی، ورزشی، رفاهی و حمل و نقل شهری استان تهران

نماینده عالی دولت در استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به دور اول سفرهای شهرستانی خود در این استان اشاره کرد و گفت: هدف از این سفرها بررسی دقیق و جامع کمبودها و چالش های موجود در شهرستان های استان تهران بود، که با تمرکز بر چالش ها در حوزه زیرساخت های بهداشتی، ورزشی، رفاهی و حمل ونقل شهری صورت پذیرفت.

مقیمی با بیان این که مشکلات شهرستان های استان به خوبی شناخته شده و مصوبات مناسبی در شورای برنامه ریزی استان تهران در این شهرستان ها داشته ایم، گفت: این مصوبات که مبتنی بر کار دقیق کارشناسی است، بی کم و کاست باید اجرا شود.

وی آغاز دور دوم سفرهای شهرستانی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: در این دور رویکرد اصلی اقتصادی است، که از ساعات اولیه روز دوشنبه هر هفته تا پاسی از شب ادامه دارد و در آن نشست مشترک با فعالین اقتصادی در شهرستان ها برگزار می کنیم و مشکلات آن ها را مورد بررسی دقیق قرار خواهیم داد.











