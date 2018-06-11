  1. استانها
  2. تهران
۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۰۲

استاندار تهران خبر داد؛

نیاز به ۱۵۰ میلیارد اعتبار برای توسعه مترو در شهرهای جدید تهران

نیاز به ۱۵۰ میلیارد اعتبار برای توسعه مترو در شهرهای جدید تهران

تهران- استاندار تهران گفت: به گفته کارشناسان هزینه راه اندازی مترو در شهرهای جدید استان بیش از ١٥٠ میلیارد تومان برآورد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی شامگاه یکشنبه در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان تهران با معاونین و مدیران کل استانداری طی سخنانی با اشاره به برخی مطالبات مردمی و اقدامات مهمی که باید در بحث حمل و نقل عمومی انجام شود، گفت: یکی از این مطالبات راه اندازی مترو تهران- اسلامشهر است، که با توجه به جمعیت چند صد هزار نفری اسلامشهر می تواند سبب استقبال گسترده مردم از حمل و نقل عمومی خط مترو شهر تهران شود، هم اکنون این خط تا اتوبان آزادگان کشیده شده و برای اتصال به شهر اسلامشهر نیازمند تأسیس یک ایستگاه دیگر هستیم.

وی احداث خط مترو تهران- پرند را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: برای راه اندازی این خط به ۲ ایستگاه نیاز داریم.

رئیس کمیته حمل و نقل و ترافیک استان تهران با بیان این که به گفته کارشناسان هزینه راه اندازی مترو در شهرهای جدید استان بیش از ١٥٠میلیارد تومان برآورد شده است، ادامه داد: اگر بتوانیم حمل و نقل ریلی در شهرهای اقماری استان تهران را توسعه دهیم، قطعا شاهد کاهش چشمگیر ترافیک در ورودی های تهران و نیز داخل شهر تهران خواهیم بود و از طرفی تاثیر فراوانی بر روی کاهش آلودگی هوا دارد.

تمرکز بر رفع چالش های بهداشتی، ورزشی، رفاهی و حمل و نقل شهری استان تهران

نماینده عالی دولت در استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به دور اول سفرهای شهرستانی خود در این استان اشاره کرد و گفت: هدف از این سفرها بررسی دقیق و جامع کمبودها و چالش های موجود در شهرستان های استان تهران بود، که با تمرکز بر چالش ها در حوزه زیرساخت های بهداشتی، ورزشی، رفاهی و حمل ونقل شهری صورت پذیرفت.

مقیمی با بیان این که مشکلات شهرستان های استان به خوبی شناخته شده و مصوبات مناسبی در شورای برنامه ریزی استان تهران در این شهرستان ها داشته ایم، گفت: این مصوبات که مبتنی بر کار دقیق کارشناسی است، بی کم و کاست باید اجرا شود.

وی آغاز دور دوم سفرهای شهرستانی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: در این دور رویکرد اصلی اقتصادی است، که از ساعات اولیه روز دوشنبه هر هفته تا پاسی از شب ادامه دارد و در آن نشست مشترک با فعالین اقتصادی در شهرستان ها برگزار می کنیم و مشکلات آن ها را مورد بررسی دقیق قرار خواهیم داد.






 

کد مطلب 4317823

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها