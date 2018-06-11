مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد پرونده‌های تخلف وارده به تعزیرات حکومتی استان زنجان از آغاز سال جاری تا ۲۰ خرداد را هزار و ۷۶ پرونده اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۸۹۴ پرونده مربوط به بخش کالا و خدمات، ۸۵ پرونده قاچاق کالا و ارز و ۹۷ پرونده مربوط به بخش بهداشت و دارو است.

وی اظهار کرد: طی این بازه زمانی به هزار و ۱۱۶ پرونده تخلف رسیدگی شده و میزان جریمه نقدی این تعداد پرونده ۲۰ میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان میزان وصول جرائم را ۴ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال اعلام کرد و یاد آور شد: بیشتر پرونده‌های قاچاق کشف‌شده در استان البسه و پوشاک است.

ممیزی تأکید کرد: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه است و این اداره در سه حوزه رسیدگی به تخلفات اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرف‌کنندگان فعالیت می‌کند.

وی تصریح کرد: اداره صلاحیت رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی و حقیقی را دارد و بر اساس ماده ۱۸ قانون، تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی و اعمال مجازات را دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: تعزیرات حکومتی استان زنجان با قاچاقچیان کالا و خدمات و متخلفین به جد برخورد می‌کند.