«هری پاتر» برنده بزرگ تونی ۲۰۱۸ در شب سیاسی اهدای جوایز تئاتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در مراسم اهدای جوایز تونی چند ساعت پیش که زرق‌وبرق برادوی را با درخواست‌های سیاسی مخلوط کرد، «هری پاتر و کودک نفرین‌شده، قسمت‌های اول و دوم» موفق به کسب جایزه بهترین نمایشنامه شد و «بازدید گروه» هم به عنوان بهترین نمایشنامه موزیکال به رسمیت شناخته شد.

«فرشته‌ها در آمریکا» که یک درام دو قسمتی درباره بحران ایدز در ایالات متحده است، به عنوان بهترین نمایشنامه احیاشده سال شناخته شد. این افتخار که یکی از سه جایزه‌ای بود که این نمایشنامه یکشنبه‌شب کسب کرد، حدودا ۲۵ سال پس از روی صحنه رفتن نمایشنامه اصلی «فرشته‌ها در آمریکا» کسب شد که در سال ۱۹۹۳ جوایز تونی را درو کرده بود.

یکشنبه شبی از غیرمنتظره‌ها هم بود. «زمانی این جزیره» به عنوان بهترین احیای یک نمایشنامه موزیکال معرفی شد و این در حالی است که خیلی‌ها انتظار داشتند «بانوی اول من» یا «چرخ‌فلک راجرز و همرستین» این افتخار را کسب کنند.

جوایز تونی همیشه جایی برای تجلیل از تئاتر بوده، اما امسال در عین حال فرصتی بود برای برادوی تا بتواند توجه‌ها را به حقوق گروه‌های اقلیت، کنترل سلاح‌های گرم و تغییرات مقابل مهاجران جلب کند. بیشتر آن پیغام‌ها با ظرافت منتقل شدند، اما بعضی‌ها هم رنگین‌تر بودند. به طور مثال وقتی رابرت دنیرو روی صحنه رفته بود تا اجرایی از بروس اسپرینگستین را معرفی کند، مستقیم گفت «لعنت بر ترامپ» و باعث شد جمعیت بازیگران، تهیه‌کنندگان و کارگردانان حاضر در جمع برخیزند و او را تشویق کنند.

خیلی‌ها نامی از ترامپ یا مسایل مرتبط به او نبردند و به جای آن سنجاق‌هایی روی لباس‌های‌شان در حمایت از جنبش‌های چپ‌گرای مختلف وصل کردند، اما تونی کوشنر نمایشنامه‌نویس «فرشته‌ها در آمریکا» یکی از مستقیم پیغام‌ها را منتقل کرد. او از مردم خواست در انتخابات میان‌دوره در نوامبر رای بدهند و به مخاطبان گفت «۲۱ هفته برای نجات دادن دموکراسی و ترمیم کردن سیاره‌مان وقت دارید.»

اندرو گارفیلد که به خاطر ایفای نقش شخصیت اصلی نمایشنامه «فرشته‌ها در آمریکا»‌ موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر مرد نقش اول شد، در یک سخنرانی احساساتی از حقوق گروه‌های اقلیت دفاع کرد. گلندا جکسون که جایزه بهترین بازیگر زن نقش اول را به خاطر نقش‌آفرینی در «سه زن قدبلند» به خود اختصاص داد از طبیعت چندفرهنگی تئاتر تجلیل کرد و گفت: مردمی در این جمع و در این کشور و در این شهر از تمام کشورهای دیگر در دنیا حضور دارند. شما همیشه خوش‌آمدگو و مهربان و بخشنده هستید و آمریکا هرگز به چنین چیزی بیش از حالا نیاز نداشته است.

لیندا مندز جایزه تونی بهترین بازیگر زن نقش مکمل را به خاطر کارش در «چرخ‌فلک راجرز و همرستین» دریافت کرد و گفت به گوناگونی عرصه تئاتر افتخار می‌کند. آریل ساچل که برای «بازدید گروه» موفق به کسب جایزه تونی بهترین بازیگر مرد نقش مکمل شد، در حالیکه اشک در چشمانش داشت گفت: بعد از یازدهم سپتامبر مجبور بود میراث خاورمیانه‌ای خود را پنهان کند و والدینش را به رخدادها نیاورد، اما خیلی از این‌ها با گذر زمان تغییر کرده است.

امسال جوایز تونی دو مجری جدید یعنی سارا باریل و جاش گروبان داشت که مراسم را با چند جوک آغاز کردند و تا پایان شب چند آهنگ هم خواندند. یکی از اهداف آن‌ها طرد کردن تمام خاطرات مجری سال گذشته جوایز تونی یعنی کوین اسپیسی بود که مسیر حرفه‌ای کاری‌اش پس از مطرح شدن اتهامات آزار جنسی از خط خارج شد.

در نهایت «هری پاتر» برنده بزرگ شب بود و 6 جایزه تونی به خانه برد. با بودجه تولید ۶۸.۵ میلیون دلاری در نیویورک، این نمایشنامه گران‌قیمت‌ترین نمایشنامه تاریخ است اما مسلما توانایی جبران این خرج‌ها را دارد چون قیمت بلیت‌هایش حالا هزاران دلار است و بلیت‌های آن مثل «همیلتون»‌ نایاب هستند.