نتایج کامل دیدارهای پایانی هفته سوم/ لهستان در صدر، ایران یازدهم

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار های پایانی هفته سوم رقابت های لیگ ملت های والیبال طی سه روز گذشته برگزار شد و تیم ملی ایران با کسب تنها یک پیروزی مقابل چین و قبول شکست مقابل تیم های برزیل و روسیه به کار خود در این هفته پایان داد. ملی پوشان ایران در مجموع با قبول ۶ شکست، کسب ۳ پیروزی و ۹ امتیاز در جایگاه یازدهم قرار گرفتند.
تیم ملی لهستان نیز در ۹ بازی خود تنها یک شکست را در کارنامه دارد و با ۸ پیروزی و کسب ۲۳ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد. تیم های برزیل و فرانسه نیز به ترتیب رده های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
نتایج کامل دیدارهای پایانی هفته سوم لیگ ملت های والیبال:
* استرالیا ۳- آلمان ۲
* ژاپن ۳- ایتالیا ۲
* کره جنوبی صفر- آرژانتین ۳
* بلغارستان یک- لهستان ۳
* کانادا ۱- آمریکا ۳
* چین صفر- برزیل ۳
* فرانسه ۳- صربستان صفر
* روسیه ۳- ایران یک
جدول رده بندی لیگ ملت های والیبال تا پایان هفته سوم لیگ ملت های والیبال:
۱.لهستان ۲۳ امتیاز
۲.برزیل ۲۳ امتیاز
۳.فرانسه ۲۲ امتیاز
۴.آمریکا ۲۰ امتیاز
۵.روسیه ۱۹ امتیاز
۶.ایتالیا ۱۶ امتیاز
۷.صربستان ۱۵امتیاز
۸.کانادا ۱۵ امتیاز
۹.آلمان ۱۳ امتیاز
۱۰.ژاپن ۱۱ امتیاز
۱۱.ایران ۹ امتیاز
۱۲.بلغارستان ۹ امتیاز
۱۳.آرژانتین ۸ امتیاز
۱۴.استرالیا ۶ امتیاز
۱۵.چین ۶ امتیاز
۱۶.کره جنوبی یک امتیاز
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