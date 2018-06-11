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۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۳۴

لیگ ملت های والیبال؛

نتایج کامل دیدارهای پایانی هفته سوم/ لهستان در صدر، ایران یازدهم

نتایج کامل دیدارهای پایانی هفته سوم/ لهستان در صدر، ایران یازدهم

در آخرین روز از دیدارهای هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال، تیم ملی ایران با کسب ۹ امتیاز در جایگاه یازدهم قرار گرفت و لهستان صدرنشینی خود را تثبیت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار های پایانی هفته سوم رقابت های لیگ ملت های والیبال طی سه روز گذشته برگزار شد و تیم ملی ایران با کسب تنها یک پیروزی مقابل چین و قبول شکست مقابل تیم های برزیل و روسیه به کار خود در این هفته پایان داد. ملی پوشان ایران در مجموع با قبول ۶ شکست، کسب ۳ پیروزی و ۹ امتیاز در جایگاه یازدهم قرار گرفتند.

تیم ملی لهستان  نیز در ۹ بازی خود تنها یک شکست را در کارنامه دارد و با ۸ پیروزی و کسب ۲۳ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد. تیم های برزیل و فرانسه نیز به ترتیب رده های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

نتایج کامل دیدارهای پایانی هفته سوم لیگ ملت های والیبال:

* استرالیا ۳- آلمان ۲

* ژاپن ۳- ایتالیا ۲

* کره جنوبی صفر- آرژانتین ۳

* بلغارستان یک- لهستان ۳

* کانادا ۱- آمریکا ۳

* چین صفر- برزیل ۳

* فرانسه ۳- صربستان صفر

* روسیه ۳- ایران یک

جدول رده بندی لیگ ملت های والیبال تا پایان هفته سوم لیگ ملت های والیبال:

۱.لهستان  ۲۳ امتیاز

۲.برزیل  ۲۳ امتیاز

۳.فرانسه  ۲۲ امتیاز

۴.آمریکا ۲۰ امتیاز

۵.روسیه ۱۹ امتیاز

۶.ایتالیا ۱۶ امتیاز

۷.صربستان  ۱۵امتیاز

۸.کانادا  ۱۵ امتیاز

۹.آلمان  ۱۳ امتیاز

۱۰.ژاپن  ۱۱ امتیاز

۱۱.ایران  ۹ امتیاز

۱۲.بلغارستان ۹ امتیاز

۱۳.آرژانتین  ۸ امتیاز

۱۴.استرالیا ۶ امتیاز

۱۵.چین ۶ امتیاز

۱۶.کره جنوبی یک امتیاز

کد مطلب 4317869
ساناز سلیمان آبادی

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