۹ میلیارد ریال برای تجهیز ساحل دریای نکا هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی احمدی یکشنبه‌شب در آیین افتتاحیه مجموعه تفریحی گردشگری ساحل مروارید نکا اظهار کرد: این طرح بااعتبار بالغ‌بر ۹ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال و بکار گیری از نیروهای جوان نکایی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به رویکرد گردشگری به این طرح افزود: طرح بازسازی و تجهیز ساحل مروارید به‌منزله نقطه آغازین رونق و ساماندهی به ظرفیت‌های توریستی و گردشگری شهرستان نکا محسوب می‌شود که باقوت اجرایی و آغاز به کارکرد.

وی اضافه کرد: بهره‌برداری از این طرح به‌عنوان یکی از جاذبه‌های توریستی و گردشگری نقش محوری و اساسی را در جذب مسافران و گردشگران به عهده دارد و در این راستا نیز همچنین طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته استقبال مردمی از طرح دریای مروارید نکا نسبت به سال گذشته روند رو به رشدی را شاهد خواهد بود.

به گفته احمدی دو میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز و بازسازی ساحل مروارید نکا هزینه شد این امر در حالی است که در سال جاری منابع درآمدی دریا ۴۰۰میلیون تومان خواهد بود ودرواقع از این طریق منابع درآمد پایدار این شهر متناسب با تجهیز طرح دریا رشد چشمگیری خواهد داشت.

شهردار نکا با اشاره به سه شاخصه ممتاز شهرستان نکا اعمم از دریا، جنگل و رودخانه خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در این شهرستان نیازمند زمان است لذا اگر مدت‌زمان ارائه به سرمایه‌گذار در این شهرستان افزایش یابد قطعاً خدمات باکیفیت بیشتری را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد.

این مسئول شهری با تأکید بر اینکه کیفیت ساحل مروارید نکا امسال در منطقه مازندران بی‌نظیر و زبانزد خواهد بود متذکر شد: طرح زیباسازی، رنگ‌آمیزی، نصب و احداث آلاچیق ، سکوهای جدید، تجهیز سراچه‌های متعلق به این مجموعه و همچنین در نظر گرفتن مجموعه ورزشی در این مجتمع فرهنگی تفریحی این ساحل را نسبت به دیگر سواحل استان متمایز و در جایگاه ساحل نمونه مازندران قرارداد.