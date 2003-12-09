افتخارات گذشته ما نبايد فقط مايه مباهات شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگستان هنر جليل سازگارنژاد - عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي - با بيان اين مطلب در آستانه همايش بين المللي كمال الدين بهزاد در ادامه گفت: "پيام اول اين همايش درعرصه هنرگذشته ما است كه اين گذشته بسيار پرافتخار بوده و ما قله هاي رفيع و درخشان و پرثمري را پشت سر داريم و از وادي پرثمر امروز به وادي ديگري قدم نهاده ايم كه اين گذشته مسئوليت امروز ما را سنگين ترمي كند."

وي افزود: "افتخارات گذشته نبايد فقط مايه مباهات ما شود بلكه بايد مسئوليت ما را در قبال هنر و فرهنگمان سنگين تر كند تا با اتكا به گذشته آينده را بهتر بشناسيم و با الهام از آن آينده اي پربارتر بسازيم و قله هاي هنري بيافرينيم و اين اولين پيام گذشته پرافتخار ماست."

سازگارنژاد در پايان تاكيد كرد: هنرمندان ما بايد با توجه به گذشته آينده اي بهتر و قللي رفيع تر بيافرينند كه براي شناخت گذشته برگزاري اين نوع همايش ها موثر خواهد بود.

گفتني است همايش بين المللي كمال الدين بهزاد توسط فرهنگستان هنر و با همكاري دانشكده هنر اسلامي تبريز 24 الي 27 آذرماه درتهران وتبريز برگزارخواهد شد.

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